Совбез КР обсуждает меры по подготовке и проведению выборов президента Кыргызстана

11 сентября 2017, 10:22 Комментарии

Бишкек, 11.09.17. /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. В Бишкеке началось заседание Совета безопасности о мерах по подготовке и проведению выборов президента Кыргызстана.

Заседание проходит под председательством президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.

"Если провести выборы чисто, то народ примет. Если же нет, то и народ не примет. На парламентских выборах тоже была шумиха, что такие выборы проводить не будем. Даже по телевидению выступали и говорили об этом", - сказал он.

Выборы президента Кыргызстана пройдут 15 октября. Всего за пост главы государства будут бороться 13 кандидатов.