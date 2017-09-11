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Новости Кыргызстана

Более 30 тысяч кыргызстанцев проголосуют в этом году впервыеБолее 30 тысяч кыргызстанцев проголосуют в этом году впервыеВыборы-2017: За президентское кресло будут бороться 13 кандидатовВыборы-2017: За президентское кресло будут бороться 13 кандидатов

Совбез КР обсуждает меры по подготовке и проведению выборов президента Кыргызстана

Источник:
http://kabar.kg/news/sovbez-kr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447056-ru.html

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11 сентября 2017, 10:22       Комментарии

Бишкек, 11.09.17. /Мехриниса Сулайманова - Кабар/. В Бишкеке началось заседание Совета безопасности о мерах по подготовке и проведению выборов президента Кыргызстана.
Заседание проходит под председательством президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева.
"Если провести выборы чисто, то народ примет. Если же нет, то и народ не примет. На парламентских выборах тоже была шумиха, что такие выборы проводить не будем. Даже по телевидению выступали и говорили об этом", - сказал он.
Выборы президента Кыргызстана пройдут 15 октября. Всего за пост главы государства будут бороться 13 кандидатов.

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