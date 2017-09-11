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Двое сотрудников милиции, фигурировавших в смертельном ДТП, отстранены от должности

Источник:
http://kabar.kg/news/dvoe-sotr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447055-ru.html

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11 сентября 2017, 10:28       Комментарии

Бишкек, 11.09.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Двое сотрудников патрульной милиции, причастные к ДТП в центре Бишкека, при котором погиб мотоциклист и водитель легкового автомобиля, отстранены от должности.
По данным пресс-службы ГУВД Бишкека, по итогам расследования данной аварии дело милиционеров было направлено в прокуратуру. Решение об их дальнейшей судьбе еще неизвестно. "Возможно, они будут переведены на другую службу. Но сказать точно, что их ждет, пока нельзя", - пояснили в ГУВД.
Напомним, в ночь с 18 на 19 августа в 01:30 часов на пересечении проспекта Чуй и улицы Тоголока Молдо произошло ДТП с участием мотоцикла Suzuki и автомобиля марки Toyota Passo. Вследствие столкновения двух транспортных средств 21-летний водитель мотоцикла скончался на месте, а ехавшая с ним 17-летняя девушка (дочь семикратного чемпиона мира по профессиональному боксу Орзубека Назарова), впала в кому. Водитель легкового автомобиля и еще два пассажира были госпитализированы с различными травмами и повреждениями. Позже в больнице скончался и водитель иномарки.
В сообщении милиции о данном факте говорилось, что патрульная милиция заметила мотоцикл, ехавший на высокой скорости, и поехала вслед за нарушителями. После милиционеры стали свидетелями смертельной аварии с участием мотоцикла и иномарки.
Однако очевидцы сообщали, что машина патрульной милиции гналась за мотоциклом, и на перекрестке центральных улиц Бишкека водитель мотоцикла не справился с управлением и врезался в легковой автомобиль. По выяснению данной версии родители погибшего мотоциклиста требовали тщательного расследования данного дела и сами через социальные сети искали очевидцев.

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