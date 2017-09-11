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Сборная КР по плаванию завоевала 10 медалей на чемпионате Азии

 

Фотографии: kabar.kg

    

Источник:
http://kabar.kg/news/sbornaia-...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447054-ru.html

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Брассом 100 метров — кыргызстанец выиграл на чемпионате Азии по плаванию

11 сентября 2017, 10:03       Комментарии

Бишкек, 11.09.17 /Айжамал Дуйшоева - Кабар/. Сборная Кыргызстана по плаванию завоевала 10 медалей на чемпионате Азии в городе Ташкенте (Узбекистан), сообщает федерация данного вида спорта.
Как отмечается, 10 сентября, в третий день континентального первенства, копилка отечественной сборной пополнилась четырьмя наградами. Среди юниоров на дистанции 50 метров брассом Денис Петрашов завоевал "золото". В заплыве на 100 метров баттерфляем Владислав Шулико выиграл "серебро" с новым рекордом КР (56,01 секунды). У Азиза Сансызбаева на этой же дистанции "бронза".
В заплыве на 200 метров на спине среди девочек младшей возрастной группы Елизавета Рогожникова выиграла "бронзу" и установила рекорд КР (2 минуты 25,17 секунды).
После трех дней состязаний в активе сборной Кыргызстана две золотые, четыре серебряные и бронзовые медали.
Впереди заключительный день чемпионата.
На чемпионате принимают участие около 1 тыс спортсменов из 26 стран мира.

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