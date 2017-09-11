Электронный паспорт транспортного средства позволит реализовать идею прослеживаемости

11 сентября 2017, 10:04 Комментарии

БИШКЕК, 11.09.17. /Кабар/. Рабочая группа, определяющая порядок внедрения электронных паспортов транспортных средств, создана в Евразийской экономической комиссии (ЕЭК). Об этом заявил заместитель директора Департамента технического регулирования и аккредитации ЕЭК Вячеслав Бурмистров на конференции "Будущее коммерческих автомобилей в России", которая прошла в рамках международной выставки коммерческого автотранспорта COMTRANS-2017, сообщили в пресс-службе ЕЭК.

"Внедрение электронных носителей и возможность использования электронного паспорта транспортного средства, самоходных машин и других видов техники открывает производителям и импортерам новые пути для реализации идеи прослеживаемости. Появляется возможность формировать достоверные базы данных, которые имели бы единый формат, действовали бы на территории всех стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) и обновлялись в режиме реального времени", – заявил представитель ЕЭК.

Как отметил Вячеслав Бурмистров, созданная Рабочая группа, кроме реализации Соглашения Союза о введении электронных ПТС, будет оценивать инициативы национальных правительств стран ЕАЭС и участников рынка, а также целесообразность внесения изменений в требования к транспортным средствам, модернизировать процедуры сертификации автомобилей, тракторов и других типов самоходной техники, формировать рекомендации по развитию нормативно-правовой базы в странах ЕАЭС. Деятельность Рабочей группы позволит обеспечить безболезненный переход производителей, импортеров и потребителей на систему электронных автопаспортов.

В рамках конференции обсуждались и другие вопросы, значимые для развития рынка коммерческого автотранспорта в ЕАЭС, в том числе необходимость имплементации передовых международных требований и опережающей разработки странами ЕАЭС стандартов в области машиностроения. Особое внимание было уделено теме защиты данных, получаемых при мониторинге работы информационных и телематических систем автомобилей.

Справка

Международная выставка коммерческого автотранспорта COMTRANS является крупнейшим выставочным и деловым форумом России, СНГ и Восточной Европы, на который приезжают основные производители и потребители коммерческого автотранспорта. Мероприятие проходит один раз в два года и включено в официальный календарь Международной организации автопроизводителей (OICA).

В 2017 году свою продукцию представили ведущие компании отрасли: КАМАЗ, Группа ГАЗ, АВТОВАЗ, МАЗ, УАЗ, ВОЛГАБАС, Scania RUS, МАN Truck & Bus RUS, Volvo Trucks, VOLKSWAGEN Group RUS, Renault Trucks, Mercedes-Benz RUS, DAF Truck RUS, Iveco, Daimler Kamaz RUS, FUSO, Ford Sollers и другие.

Московский саммит "Будущее коммерческих автомобилей в России" – деловой форум, проходящий в рамках выставки коммерческого автотранспорта COMTRANS. Соорганизаторами форума выступили Ассоциация европейского бизнеса в России (АЕБ), НП "Объединение автопроизводителей России" (НП ОАР) и Международный союз автомобильного транспорта (IRU).