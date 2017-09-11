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Пять человек погибли в двух ДТП на трассе Бишкек — ОшПять человек погибли в двух ДТП на трассе Бишкек — ОшНа Совете безопасности обсудят подготовку к президентским выборамНа Совете безопасности обсудят подготовку к президентским выборам

А.Атамбаев: Предстоящие выборы должны пройти честно и открыто

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447052-ru.html

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Правоохранительные органы проводят работу по недопущение терактов в день выборов, - глава республиканского штаба по проведению выборов

11 сентября 2017, 10:12       Комментарии

В государственной резиденции Ала-Арча 11 сентября проходит заседание Совета безопасности по вопросам подготовки и проведения выборов президента Кыргызстана, назначенных на 15 октября.
По словам главы государства Алмазбека Атамбаева, сегодня рассматривается только один важный вопрос.
"15 октября пройдут президентские выборы. Некоторые телеканалы говорили, что прошедшие выборы в Жогорку Кенеш прошли плохо. Но итоги будет подводить народ. Предстоящие выборы должны пройти честно и открыто", - отметил президент.
"Я не буду сегодня говорить вступительное слово. Я хочу послушать", - сказал он и предоставил слово для доклада главе республиканского штаба по подготовке и проведению выборов Дуйшенбеку Зилалиеву.
По словам Д.Зилалиева, ко дню выборов подготовлено более 5 тыс. автоматически считывающих урн, обучены 500 специалистов.
Биометрические данные сдали 3 млн 105 тыс. граждан, на 8 сентября в списке избирателей значатся 2 млн 935 тыс. 293 человека, из них 30,1 тыс. будут голосовать в первый раз.
"5 октября за 10 дней до дня голосования будет опубликован окончательный список избирателей", - сказал вице-премьер-министр.

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