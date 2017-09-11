Выборы-2017: За президентское кресло будут бороться 13 кандидатов

11 сентября 2017, 10:21 Комментарии

В Кыргызстане 15 октября состоятся выборы президенты. С 10 сентября началась предвыборная агитация. На данный момент кандидатов в президенты 13:

Арстанбек Абдылдаев

Омурбек Бабанов

Азимбек Бекназаров

Сооронбай Жээнбеков

Эрнис Зарлыков

Улукбек Кочкоров

Адахан Мадумаров

Арсланбек Малиев

Таалатбек Масадыков

Темир Сариев

Камчыбек Ташиев

Бакыт Торобаев

Токтайым Уметалиева

В ЦИК отметили, что количество кандидатов может измениться, поскольку 5 претендентов оспаривают в суде решения комиссии о признании недостаточными количество подписей в их пользу, либо об отказе им в регистрации.