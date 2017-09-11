Правоохранительные органы проводят работу по недопущение терактов в день выборов, - глава республиканского штаба по проведению выборов

11 сентября 2017, 10:28 Комментарии

Правоохранительные органы проводят работу по недопущение террористических актов в день выборов президента Кыргызстана. Об этом 11 сентября на заседании Совета безопасности сообщил глава республиканского штаба по подготовке и проведению выборов Дуйшенбек Зилалиев. Также, по его словам, Министерство внутренних дел и Государственного комитета национальной безопасности проводят профилактическую работу и будут обеспечивать безопасность избирательных участков 15 октября.

Кроме того, отметил вице-премьер-министр, энергетические компании проводят линии электропередач к УИК и устанавливают трансформаторы.

"Референдум, выборы в местные и Жогорку Кенеши показали, что в Кыргызстане проводятся открытые и демократические выборы. Предстоящие выборы президента также пройдут честно", - отметил Д.Зилалиев.