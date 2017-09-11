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В Кочкорском районе местные власти сняли агитационные баннеры кандидата О.БабановаВ Кочкорском районе местные власти сняли агитационные баннеры кандидата О.БабановаКыргызстанцы не примут итоги нечестных выборов президента — АтамбаевКыргызстанцы не примут итоги нечестных выборов президента — Атамбаев

Правоохранительные органы проводят работу по недопущение терактов в день выборов, - глава республиканского штаба по проведению выборов

 

Фотографии: akipress.kg

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447050-ru.html

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Выборы-2017: За президентское кресло будут бороться 13 кандидатов

11 сентября 2017, 10:28       Комментарии

Правоохранительные органы проводят работу по недопущение террористических актов в день выборов президента Кыргызстана. Об этом 11 сентября на заседании Совета безопасности сообщил глава республиканского штаба по подготовке и проведению выборов Дуйшенбек Зилалиев. Также, по его словам, Министерство внутренних дел и Государственного комитета национальной безопасности проводят профилактическую работу и будут обеспечивать безопасность избирательных участков 15 октября.
Кроме того, отметил вице-премьер-министр, энергетические компании проводят линии электропередач к УИК и устанавливают трансформаторы.
"Референдум, выборы в местные и Жогорку Кенеши показали, что в Кыргызстане проводятся открытые и демократические выборы. Предстоящие выборы президента также пройдут честно", - отметил Д.Зилалиев.

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