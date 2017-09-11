На Совете безопасности обсудят подготовку к президентским выборам

11 сентября 2017, 10:07 Комментарии

Сегодня, 11 сентября, в госрезиденции проходит заседание Совета безопасности с участием президента Алмазбека Атамбаева.

В заседании участвуют премьер-министр, члены правительства, глава аппарата президента, главы силовых ведомств, Генпрокуратуры, ГРС, ЦИК, областных администраций и других органов власти.

На повестке дня один вопрос – подготовка и проведение выборов президента КР. С докладом выступят глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова и вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев.

Напомним, к участию в выборах допущены 13 кандидатов - Сооронбай Жээнбеков, Темир Сариев, Омурбек Бабанов, Бакыт Торобаев, Азимбек Бекназаров, Адахан Мадумаров, Эрнис Зарлыков, Улугбек Кочкоров, Арстанбек Малиев, Таалатбек Масадыков, Арстанбек Абдылдаев и Камчыбек Ташиев.