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Новости Кыргызстана

А.Атамбаев: Предстоящие выборы должны пройти честно и открытоА.Атамбаев: Предстоящие выборы должны пройти честно и открытоЗаседание Совбеза КР по проведению президентских выборовЗаседание Совбеза КР по проведению президентских выборов

На Совете безопасности обсудят подготовку к президентским выборам

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366089_na...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447049-ru.html

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Совбез КР обсуждает меры по подготовке и проведению выборов президента Кыргызстана

11 сентября 2017, 10:07       Комментарии

Сегодня, 11 сентября, в госрезиденции проходит заседание Совета безопасности с участием президента Алмазбека Атамбаева.
В заседании участвуют премьер-министр, члены правительства, глава аппарата президента, главы силовых ведомств, Генпрокуратуры, ГРС, ЦИК, областных администраций и других органов власти.
На повестке дня один вопрос – подготовка и проведение выборов президента КР. С докладом выступят глава ЦИК Нуржан Шайлдабекова и вице-премьер-министр Дуйшенбек Зилалиев.
Напомним, к участию в выборах допущены 13 кандидатов - Сооронбай Жээнбеков, Темир Сариев, Омурбек Бабанов, Бакыт Торобаев, Азимбек Бекназаров, Адахан Мадумаров, Эрнис Зарлыков, Улугбек Кочкоров, Арстанбек Малиев, Таалатбек Масадыков, Арстанбек Абдылдаев и Камчыбек Ташиев.

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