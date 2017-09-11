В Кыргызстане задержали контрабандную молочную продукцию из Таджикистана

11 сентября 2017, 9:54 Комментарии

Бишкек, 11.09.17. /Тумара Туратбекова – Кабар/. Сотрудниками Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями в ходе проверки на въезде в город Ош была обнаружена контрабандная продукция, ввезенная из Таджикистана, минуя посты таможни.

Как сообщают в пресс-службе финполиции, при проверке автомашины марки "Хундай портер" в грузовом отсеке была найдена контрабандная молочная продукция.

Согласно заключению эксперта торгово-промышленной палаты (ТПП), среднерыночная стоимость обнаруженного товара составила 196 тыс 110 сом.

По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.