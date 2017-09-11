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В Кыргызстане задержали контрабандную молочную продукцию из Таджикистана

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447046-ru.html

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11 сентября 2017, 9:54       Комментарии

Бишкек, 11.09.17. /Тумара Туратбекова – Кабар/. Сотрудниками Государственной службой по борьбе с экономическими преступлениями в ходе проверки на въезде в город Ош была обнаружена контрабандная продукция, ввезенная из Таджикистана, минуя посты таможни.
Как сообщают в пресс-службе финполиции, при проверке автомашины марки "Хундай портер" в грузовом отсеке была найдена контрабандная молочная продукция.
Согласно заключению эксперта торгово-промышленной палаты (ТПП), среднерыночная стоимость обнаруженного товара составила 196 тыс 110 сом.
По данному факту возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные мероприятия.

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