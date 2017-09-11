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Онлайн — Заседание Совета безопасности по вопросам подготовки и проведения выборов президента

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447045-ru.html

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Кыргызстанцы не примут итоги нечестных выборов президента — Атамбаев

11 сентября 2017, 9:59       Комментарии

В государственной резиденции Ала-Арча 11 сентября проходит заседание Совета безопасности по вопросам подготовки и проведения выборов президента Кыргызстана, назначенных на 15 октября.
В мероприятии участие принимают глава государства Алмазбек Атамбаев, секретарь Совбеза Жениш Разаков, премьер-министр Сапар Исаков, вице-премьер-министр Темир Джумакадыров, генеральный прокурор Индира Джолдубаева, министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев, глава Государственной регистрационной службы Дастан Догоев, лидеры фракций Жогорку Кенеша и другие.
Планируется выступление вице-премьера Дуйшенбека Зилалиева и председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабековой с докладами.

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