Онлайн — Заседание Совета безопасности по вопросам подготовки и проведения выборов президента

11 сентября 2017, 9:59 Комментарии

В государственной резиденции Ала-Арча 11 сентября проходит заседание Совета безопасности по вопросам подготовки и проведения выборов президента Кыргызстана, назначенных на 15 октября.

В мероприятии участие принимают глава государства Алмазбек Атамбаев, секретарь Совбеза Жениш Разаков, премьер-министр Сапар Исаков, вице-премьер-министр Темир Джумакадыров, генеральный прокурор Индира Джолдубаева, министр иностранных дел Эрлан Абдылдаев, глава Государственной регистрационной службы Дастан Догоев, лидеры фракций Жогорку Кенеша и другие.

Планируется выступление вице-премьера Дуйшенбека Зилалиева и председателя Центральной комиссии по выборам и проведению референдумов Нуржан Шайлдабековой с докладами.