Милиционеры задержали снайпера из Донбасса

11 сентября 2017, 9:22 Комментарии

В Бишкеке сотрудники милиции задержали снайпера из Донбасса. Об этом сегодня, 11 сентября, "ВБ" сообщили собственные источники в правоохранительных органах.

Уточняется, что задержанная женщина Р.Н. пыталась пройти с патронами от снайперской винтовки Драгунова в здание Верховного суда.

"Известно, что сегодня Первомайский районный суд избирает ей меру пресечения. Задержание производили сотрудники Службы по противодействию экстремизма и незаконной миграции Первомайского РОВД", - сообщили редакции.

Как сообщили в правоохранительных органах, подозреваемая уже дает признательные показания.