Милиционеры задержали снайпера из Донбасса

11 сентября 2017, 9:22 Комментарии
В Бишкеке сотрудники милиции задержали снайпера из Донбасса. Об этом сегодня, 11 сентября, "ВБ" сообщили собственные источники в правоохранительных органах.
Уточняется, что задержанная женщина Р.Н. пыталась пройти с патронами от снайперской винтовки Драгунова в здание Верховного суда.
"Известно, что сегодня Первомайский районный суд избирает ей меру пресечения. Задержание производили сотрудники Службы по противодействию экстремизма и незаконной миграции Первомайского РОВД", - сообщили редакции.
Как сообщили в правоохранительных органах, подозреваемая уже дает признательные показания.