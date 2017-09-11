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Милиционеры задержали снайпера из Донбасса

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366087_mi...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447044-ru.html

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11 сентября 2017, 9:22       Комментарии

В Бишкеке сотрудники милиции задержали снайпера из Донбасса. Об этом сегодня, 11 сентября, "ВБ" сообщили собственные источники в правоохранительных органах.
Уточняется, что задержанная женщина Р.Н. пыталась пройти с патронами от снайперской винтовки Драгунова в здание Верховного суда.
"Известно, что сегодня Первомайский районный суд избирает ей меру пресечения. Задержание производили сотрудники Службы по противодействию экстремизма и незаконной миграции Первомайского РОВД", - сообщили редакции.
Как сообщили в правоохранительных органах, подозреваемая уже дает признательные показания.

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