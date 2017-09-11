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КНДР грозит США "болью и страданиями" в случае новых санкций

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366085_kn...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447043-ru.html

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11 сентября 2017, 9:17       Комментарии

Северная Корея предупредила, что США "заплатят" в том случае, если Совет Безопасности ООН одобрит подготовленную Вашингтоном резолюцию о расширении санкций против Пхеньяна. Об этом в ночь на понедельник, 11 сентября, сообщает DW со ссылкой на государственное северокорейское агентство KCNA и заявление МИД страны.
Соединенные Штаты ожидают "величайшие боль и страдания в их истории" в случае принятия новых ограничительных мер, говорится в сообщении северокорейского внешнеполитического ведомства.
Это заявление последовало накануне заседания Совбеза ООН, которое должно состояться 11 сентября по инициативе США. Вашингтон вынесет на голосование проект резолюции с расширенными санкциями против Северной Кореи. Новые ограничительные меры предполагают эмбарго на поставки нефти Пхеньяну и замораживание активов лидера КНДР Ким Чен Ына. США также хотят остановить экспорт текстиля из КНДР и запретить наем граждан этой страны на работу за рубежом.
3 сентября Северная Корея заявила об успешном испытании водородного боезаряда, который может быть использован для оснащения межконтинентальных баллистических ракет.

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