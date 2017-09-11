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Музыкальные вечера пришли и в Ленинский район столицы

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366088_my...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447041-ru.html

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11 сентября 2017, 9:34       Комментарии

В парке Победы имени Даира Асанова состоялся заключительный вечер музыки под открытым небом на территории Октябрьского района.
Во время концерта символ музыкальных вечеров - скрипичный ключ был вручен главе Ленинского района Нурдину Тынаеву.
По уже сложившейся традиции послушать музыку пришли гости столицы и горожане.
Напомним, музыкальные вечера в Октябрьском районе проходили с 18 августа по 8 сентября 2017 года. Для горожан были подготовлены еженедельные концерты на открытом воздухе. Музыкальные вечера проводились совместно с Управлением культуры и туризма мэрии города Бишкек, медиагруппы "Европа" в лице Болекбаевой Ажары и звезд кыргызской эстрады.
Мероприятие организовано в рамках объявленного президентом КР Года нравственности, воспитания и культуры.

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