Музыкальные вечера пришли и в Ленинский район столицы

11 сентября 2017, 9:34 Комментарии

В парке Победы имени Даира Асанова состоялся заключительный вечер музыки под открытым небом на территории Октябрьского района.

Во время концерта символ музыкальных вечеров - скрипичный ключ был вручен главе Ленинского района Нурдину Тынаеву.

По уже сложившейся традиции послушать музыку пришли гости столицы и горожане.

Напомним, музыкальные вечера в Октябрьском районе проходили с 18 августа по 8 сентября 2017 года. Для горожан были подготовлены еженедельные концерты на открытом воздухе. Музыкальные вечера проводились совместно с Управлением культуры и туризма мэрии города Бишкек, медиагруппы "Европа" в лице Болекбаевой Ажары и звезд кыргызской эстрады.

Мероприятие организовано в рамках объявленного президентом КР Года нравственности, воспитания и культуры.