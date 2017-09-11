На границе Кыргызстана с Таджикистаном зафиксировано землетрясение в 3,5 балла

11 сентября 2017, 9:10 Комментарии

Бишкек, 11.09.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. Землетрясение магнитудой 3.7 было зафиксировано вчера на кыргызско-таджикской границе.

По данным Института сейсмологии Национальной академии наук Кыргызской Республики (ИС НАН КР), толчки интенсивностью в 3.5 балла в эпицентре начались примерно в 11:58 часов по местному времени. Очаг землетрясения располагался в Алайском хребте, в 22 км к северо-западу от села Кара-Тейит и в 80 км к юго-востоку от города Баткен.

В населенных пунктах Кыргызстана интенсивность землетрясения составила 3 балла. Сообщений о жертвах и разрушениях нет.

Напомним, что ровно неделю назад на юге Кыргызстана было зафиксировано еще одно землетрясение интенсивностью 3 балла и магнитудой 3.5. В Джалал-Абадской области 3 сентября примерно в 19:12 часов ощущались земельные точки, которые распространились из гор Ферганского хребта.

Очаг землетрясения располагался в 12 км к северо-востоку от села Байбиче и в 14 км к северо-востоку от села Кара-Добо. В населенных пунктах интенсивность землетрясения составила от 2,5 до 3 баллов. О жертвах и потерях не сообщалось.