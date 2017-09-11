В Кыргызстан из ОАЭ везут новые машины скорой помощи

11 сентября 2017, 9:14 Комментарии

Бишкек, 11.09.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В Кыргызстан из Объединенных Арабских Эмиратов доставят 15 современных реанимационных автомобилей.

Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения КР, с 6 по 8 сентября представители ведомства приняли участие в предотгрузочном осмотре и приеме 15 машин скорой помощи, которые прошли в ОАЭ. Специалисты провели осмотр данных автомашин и медицинского оборудования согласно техническим заданиям. Отгрузка реанимобилей в Бишкек будет осуществлена на этой неделе.

Данные машины предоставляются организациям здравоохранения Кыргызстана по проекту "Экстренная медицина" Немецким банком реконструкции и развития KFW. Они полностью оснащены необходимым современным медицинским оборудованием для оказания помощи тяжело больному до госпитализации.

Тендер на их закупку был проведен в Германии в октябре 2016 года, доставка в Бишкек планируется до 10 октября текущего года. По прибытию машины будут переданы Санавиации Национального госпиталя, станции скорой медицинской помощи города Бишкек и некоторым районам Ошской области.