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Новости Кыргызстана

На границе Кыргызстана с Таджикистаном зафиксировано землетрясение в 3,5 баллаНа границе Кыргызстана с Таджикистаном зафиксировано землетрясение в 3,5 балла

В Кыргызстан из ОАЭ везут новые машины скорой помощи

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447039-ru.html

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11 сентября 2017, 9:14       Комментарии

Бишкек, 11.09.17. /Нуркыз Сабырова – Кабар/. В Кыргызстан из Объединенных Арабских Эмиратов доставят 15 современных реанимационных автомобилей.
Как сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения КР, с 6 по 8 сентября представители ведомства приняли участие в предотгрузочном осмотре и приеме 15 машин скорой помощи, которые прошли в ОАЭ. Специалисты провели осмотр данных автомашин и медицинского оборудования согласно техническим заданиям. Отгрузка реанимобилей в Бишкек будет осуществлена на этой неделе.
Данные машины предоставляются организациям здравоохранения Кыргызстана по проекту "Экстренная медицина" Немецким банком реконструкции и развития KFW. Они полностью оснащены необходимым современным медицинским оборудованием для оказания помощи тяжело больному до госпитализации.
Тендер на их закупку был проведен в Германии в октябре 2016 года, доставка в Бишкек планируется до 10 октября текущего года. По прибытию машины будут переданы Санавиации Национального госпиталя, станции скорой медицинской помощи города Бишкек и некоторым районам Ошской области.

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