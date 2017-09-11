В детские сады Японии поступили на службу роботы-няни

11 сентября 2017, 8:52 Комментарии

Роботы-няни, разработанные специально для того, чтобы заботиться о детях, поступили на службу в детские сады в столице Японии, сообщает NewsRu.com.

Стартап Global Bridge Holdings, расположенный в Токио, в сотрудничестве с учеными Университета префектуры Гумма разработал новую систему, призванную ослабить острую нехватку персонала в детских дошкольных учреждениях.

Робот-гуманоид Vevo с головой, напоминающей голову мишки Тэдди, способен узнавать детей, разговаривать с ними, измерять им температуру, пишет британская The Telegraph. У робота есть система датчиков, позволяющая контролировать пульс и частоту сердечных ритмов детей, а также диагностировать у них патологии сна, когда малыши отдыхают во время тихого часа.

Новая интегрированная система уже опробована в одном из 27 детских садов Токио, которые находятся под управлением Global Bridge Holdings. Теперь компания намерена в ближайший месяц оснастить гуманоидами все остальные детские учреждения. А к апрелю 2018 года планируется вывести роботов-нянек на коммерческие рельсы и продавать их примерно за 37 тысяч долларов.

В Японии серьезный кризис с нехваткой дошкольных детских учреждений. Только в одном Токио в очереди в детсады стоят десятки тысяч семей. Штат сотрудников детских садов постоянно сокращается из-за низких зарплат. Правительство страны также отмечает, что в Японии в последние годы значительно выросло число матерей, предпочитающих выйти на работу, а не сидеть дома с детьми, что вызывает нехватку мест в детсадах.

В Японии, где остро стоит проблема быстро стареющего населения, инвестиции в Т-отрасль и в промышленную робототехнику неуклонно увеличиваются. Роботы уже заменяют персонал в отелях, в универмагах, в страховых компаниях, различные отрасли промышленности начинают внедрять роботов, заменяя ими штат людей