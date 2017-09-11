Доллар США: 68.5522 (+0.0022) 
Евро: 82.7048 (+0.7121) 
Золото: 43.43 $/гр (+0.33) 
Серебро: 0.59 $/гр (+0.02) 
Погода сейчас
малооблачно +20°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

На границе Кыргызстана с Таджикистаном зафиксировано землетрясение в 3,5 баллаНа границе Кыргызстана с Таджикистаном зафиксировано землетрясение в 3,5 баллаNegatiff: Проигрыш Валентины Шевченко и ряд смертельных ДТП по КыргызстануNegatiff: Проигрыш Валентины Шевченко и ряд смертельных ДТП по Кыргызстану

В детские сады Японии поступили на службу роботы-няни

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366081_v_...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447038-ru.html

Похожие новости

Глава Госслужбы интеллектуальной собственности КР провел встречу со своими китайскими коллегами

Чистый город начинается с меня! Детские рисунки украсили улицу Бишкека

Милиционеры нарушают закон? Звоните в службу внутренних расследований

В с.Степном Чуйской области открылся детский сад

Сельские медики стали мобильнее. Служебные машины помогут выезжать в села

11 сентября 2017, 8:52       Комментарии

Роботы-няни, разработанные специально для того, чтобы заботиться о детях, поступили на службу в детские сады в столице Японии, сообщает NewsRu.com.
Стартап Global Bridge Holdings, расположенный в Токио, в сотрудничестве с учеными Университета префектуры Гумма разработал новую систему, призванную ослабить острую нехватку персонала в детских дошкольных учреждениях.
Робот-гуманоид Vevo с головой, напоминающей голову мишки Тэдди, способен узнавать детей, разговаривать с ними, измерять им температуру, пишет британская The Telegraph. У робота есть система датчиков, позволяющая контролировать пульс и частоту сердечных ритмов детей, а также диагностировать у них патологии сна, когда малыши отдыхают во время тихого часа.
Новая интегрированная система уже опробована в одном из 27 детских садов Токио, которые находятся под управлением Global Bridge Holdings. Теперь компания намерена в ближайший месяц оснастить гуманоидами все остальные детские учреждения. А к апрелю 2018 года планируется вывести роботов-нянек на коммерческие рельсы и продавать их примерно за 37 тысяч долларов.
В Японии серьезный кризис с нехваткой дошкольных детских учреждений. Только в одном Токио в очереди в детсады стоят десятки тысяч семей. Штат сотрудников детских садов постоянно сокращается из-за низких зарплат. Правительство страны также отмечает, что в Японии в последние годы значительно выросло число матерей, предпочитающих выйти на работу, а не сидеть дома с детьми, что вызывает нехватку мест в детсадах.
В Японии, где остро стоит проблема быстро стареющего населения, инвестиции в Т-отрасль и в промышленную робототехнику неуклонно увеличиваются. Роботы уже заменяют персонал в отелях, в универмагах, в страховых компаниях, различные отрасли промышленности начинают внедрять роботов, заменяя ими штат людей

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум