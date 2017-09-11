Positiff: Граффити-визитка Кызыл-Кии и медали кыргызстанцев в чемпионате мира по тогуз коргоолу в Казахстане

11 сентября 2017, 8:35 Комментарии
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Шахризада из Кара-Суу создала в России объединение по защите девушек от так называемых "патриотов"
В селе Бактуу-Долоноту Иссык-Кульской завершился волейбольный турнир в рамках 17-х международных Иссык-Кульских спортивных игр под девизом "Азия-регион сотрудничества и мира"
Художники подарили жителям города Кызыл-Кыя граффити-визитку
В Ала-Букинской территориальной больнице внедрили систему электронного здравоохранения
Кыргызстанцы завоевали 7 медалей на чемпионате мира по тогуз коргоолу в Казахстане