Positiff: Граффити-визитка Кызыл-Кии и медали кыргызстанцев в чемпионате мира по тогуз коргоолу в Казахстане

11 сентября 2017, 8:35 Комментарии

Доброе утро, дорогие читатели АКИpress! Представляем вам позитивные новости, которые вы могли пропустить за минувшие выходные!

Шахризада из Кара-Суу создала в России объединение по защите девушек от так называемых "патриотов"

В селе Бактуу-Долоноту Иссык-Кульской завершился волейбольный турнир в рамках 17-х международных Иссык-Кульских спортивных игр под девизом "Азия-регион сотрудничества и мира"

Художники подарили жителям города Кызыл-Кыя граффити-визитку

В Ала-Букинской территориальной больнице внедрили систему электронного здравоохранения

Кыргызстанцы завоевали 7 медалей на чемпионате мира по тогуз коргоолу в Казахстане