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Positiff: Граффити-визитка Кызыл-Кии и медали кыргызстанцев в чемпионате мира по тогуз коргоолу в Казахстане

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447036-ru.html

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