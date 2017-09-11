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Новости Кыргызстана

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Apple на днях представит iPhone X

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366080_ap...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447033-ru.html

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11 сентября 2017, 8:35       Комментарии

В рамках ежегодной осенней презентации американская корпорация Apple представит три новых смартфона - iPhone 8, iPhone 8 Plus и iPhone X, пишет Росбалт.
Как сообщает Bloomberg со ссылкой на разработчика приложений и игр Стивена Тротона-Смита, все три новинки станут преемниками нынешних моделей iPhone 7 и iPhone 7 Plus и продолжат цепочку устройств Apple. Внешне они не будут отличаться от своих предшественников, но станут мощнее и быстрее встроенные в обновленные устройства процессоры, уточняет СМИ.
При этом iPhone X станет для компании юбилейным - в этом году компания отмечает 10 лет с момента выхода своего первого смартфона. iPhone X будет отличаться новым дизайном, его оснастили OLED-экраном, улучшенными камерами и трехмерным сканером распознавания лиц для разблокировки устройства.
Презентации состоится 12 сентября. Компания также покажет обновления Apple Watch, Apple TV и iOS.

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