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В WhatsApp появится популярная функция из Facebook и Snapchat

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447031-ru.html

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11 сентября 2017, 8:31       Комментарии

БИШКЕК, 11 сен - Sputnik. Разработчики популярного мессенджера WhatsApp скоро порадуют своих пользователей новой функцией, позаимствованной у Facebook и Snapchat, сообщает новостной портал о технологиях Venture Beat.
Речь идет об опции, которая позволит публиковать короткие статусы на цветном или нарисованном фоне. Подобная функция уже существует в Facebook, она была запущена в марте этого года.
New: @WhatsApp adds colorful text status updates, just like #Facebook. https://t.co/ja2FpLt0qK #socialmedia #SMM pic.twitter.com/3sYDkFkRVM
- Social Chefs (@socialchefs) 29 августа 2017 г. ​По сравнению с работой в других сервисах в мессенджере WhatsApp данная функция позволит менять цвет фона статуса, а также выбирать шрифт и добавлять в него ссылки на веб-сайты.
Отмечается, что в настоящий момент опция тестируется на ограниченной аудитории мессенджера. Сроки полноценного запуска новой функции пока не раскрываются.
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