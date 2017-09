В WhatsApp появится популярная функция из Facebook и Snapchat

11 сентября 2017, 8:31 Комментарии

БИШКЕК, 11 сен - Sputnik. Разработчики популярного мессенджера WhatsApp скоро порадуют своих пользователей новой функцией, позаимствованной у Facebook и Snapchat, сообщает новостной портал о технологиях Venture Beat.

Речь идет об опции, которая позволит публиковать короткие статусы на цветном или нарисованном фоне. Подобная функция уже существует в Facebook, она была запущена в марте этого года.

New: @WhatsApp adds colorful text status updates, just like #Facebook. https://t.co/ja2FpLt0qK #socialmedia #SMM pic.twitter.com/3sYDkFkRVM

- Social Chefs (@socialchefs) 29 августа 2017 г. ​По сравнению с работой в других сервисах в мессенджере WhatsApp данная функция позволит менять цвет фона статуса, а также выбирать шрифт и добавлять в него ссылки на веб-сайты.

Отмечается, что в настоящий момент опция тестируется на ограниченной аудитории мессенджера. Сроки полноценного запуска новой функции пока не раскрываются.

