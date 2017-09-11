В Сиднее построят первый в мире искусственный риф

11 сентября 2017, 8:07 Комментарии

Здание сиднейской оперы - одно из самых узнаваемых в мире. Скоро в придачу к знаменитой крыши-парусника Сидней получит еще одну достопримечательность, на этот раз научного толка - первый в мире искусственный риф. Пытаясь защитить разнообразие видов в сиднейской бухте, учёные планируют создать новую экосистему, пишет Популярная механика.

Команда исследователей, участвующих в проекте, отмечает, что за годы строительства в гавани было возведено много бетонных сооружений. Некоторым из них - больше сотни лет. Там, где корни мангровых деревьев создавали отличные условия для местных рыб, сейчас живут только самые стойкие: мангровые заросли сменились бетонными стенами.

Искусственный риф должен исправить ситуацию. Дизайнеры и морские биологи еще работают над проектом, но уже ясно, что конструкция рифа будет организована так, чтобы дать приют всем видам живы существ, проживающих в бухте. Риф будет состоять из кубиков или шариков диаметром около метра.

Биологи отмечают, что сейчас в гавани всё обстоит не так плохо, рыбы и другие животные не вымирают, но именно поэтому учёные хотят проверить на этой относительно здоровой экосистеме, можно ли сделать её ещё богаче за счёт искусственных сооружений.