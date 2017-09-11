Дожди и грозы — погода в Бишкеке на 11 сентября

11 сентября 2017, 7:12 Комментарии

БИШКЕК, 11 сен - Sputnik. В понедельник 11 сентября в столице Кыргызстана ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщается на сайте Кыргызгидромета.

По данным синоптиков, по республике местами ожидаются дожди, грозы, в высокогорной зоне снег.

В дневное время температура поднимется до 26-28 градусов тепла. В ночь на 12 сентября столбик термометра покажет 12-14 градусов выше нуля.

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