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Дожди и грозы — погода в Бишкеке на 11 сентября

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447029-ru.html

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11 сентября 2017, 7:12       Комментарии

БИШКЕК, 11 сен - Sputnik. В понедельник 11 сентября в столице Кыргызстана ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщается на сайте Кыргызгидромета.
По данным синоптиков, по республике местами ожидаются дожди, грозы, в высокогорной зоне снег.
В дневное время температура поднимется до 26-28 градусов тепла. В ночь на 12 сентября столбик термометра покажет 12-14 градусов выше нуля.
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