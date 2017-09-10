В Баткенской области в ДТП погибла семья, в том числе годовалый малыш

10 сентября 2017, 22:59 Комментарии

БИШКЕК, 10 сен - Sputnik. Авария, произошедшая в Кадамжайском районе Баткенской области, унесла жизни четырех человек, сообщили в милиции.

В ДТП погибла семья - супруги 44 и 43 лет и их двое сыновей, одному из них был год, другому 15 лет.

"Еще один сын, которому 13 лет, госпитализирован в тяжелом состоянии", - сообщили в милиции.

По данным правоохранительных органов, столкнулись Daewoo Matiz, в котором ехала семья, и микравтобус Mercedes-Benz. Пассажирам маршрутки была оказана вся необходимая помощь.

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