В Ошской области столкнулись 3 авто, один человек погиб, 9 пострадали

10 сентября 2017, 21:47 Комментарии

БИШКЕК, 10 сен - Sputnik. В ночь с субботы на воскресенье на трассе Бишкек - Ош в селе Кыргыз-Чек Кара-Сууйского района Ошской области произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщили в областной милиции.

© Sputnik / Зульфия ТургуноваВ ночь с субботы на воскресенье на трассе Бишкек — Ош в селе Кыргыз-Чек Кара-Сууйского района Ошской области произошло дорожно-транспортное происшествие Столкнулись три авто марок Honda, Mercedes-Benz и Opel.

В результате скончалась 50-летняя женщина, еще девять человек госпитализированы. Все пострадавшие являются жителями Ошской и Джалал-Абадской областей, добавили в милиции.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });