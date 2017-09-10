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Новости Кыргызстана

В Бишкеке отключат свет в двух жилмассивах 11 сентябряВ Бишкеке отключат свет в двух жилмассивах 11 сентября

В Ошской области столкнулись 3 авто, один человек погиб, 9 пострадали

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/incident...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447027-ru.html

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Число жертв землетрясения в Мексике превысило 60 человек

10 сентября 2017, 21:47       Комментарии

БИШКЕК, 10 сен - Sputnik. В ночь с субботы на воскресенье на трассе Бишкек - Ош в селе Кыргыз-Чек Кара-Сууйского района Ошской области произошло дорожно-транспортное происшествие, сообщили в областной милиции.
© Sputnik / Зульфия ТургуноваВ ночь с субботы на воскресенье на трассе Бишкек — Ош в селе Кыргыз-Чек Кара-Сууйского района Ошской области произошло дорожно-транспортное происшествие Столкнулись три авто марок Honda, Mercedes-Benz и Opel.
В результате скончалась 50-летняя женщина, еще девять человек госпитализированы. Все пострадавшие являются жителями Ошской и Джалал-Абадской областей, добавили в милиции.
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