В Бишкеке отключат свет в двух жилмассивах 11 сентября

10 сентября 2017, 21:03 Комментарии

БИШКЕК, 10 сен - Sputnik. В понедельник, 11 сентября, в двух жилмассивах столицы временно отключат электроэнергию, сообщается на сайте "Североэлектро".

<ul> <li>С 9.00 до 18.00 света не будет в жилмассиве "Красный строитель" на улицах Набережной, Дубосековской и в переулке Зеравшанском;</li> <li>с 9.00 до 15.00 приостановят подачу электроэнергии в жилмассив "Дордой".</li> </ul> window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });