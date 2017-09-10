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В Бишкеке отключат свет в двух жилмассивах 11 сентября

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447026-ru.html

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10 сентября 2017, 21:03       Комментарии

БИШКЕК, 10 сен - Sputnik. В понедельник, 11 сентября, в двух жилмассивах столицы временно отключат электроэнергию, сообщается на сайте "Североэлектро".
<ul> <li>С 9.00 до 18.00 света не будет в жилмассиве "Красный строитель" на улицах Набережной, Дубосековской и в переулке Зеравшанском;</li> <li>с 9.00 до 15.00 приостановят подачу электроэнергии в жилмассив "Дордой".</li> </ul> window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

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