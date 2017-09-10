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С.Жээнбеков: Кто-то гордо говорит, что он – с юга, другой – что с севера, но все должны помнить, мы – кыргызстанцы!С.Жээнбеков: Кто-то гордо говорит, что он – с юга, другой – что с севера, но все должны помнить, мы – кыргызстанцы!На пост президента КР претендуют 13 человек — ЦИК о завершении регистрацииНа пост президента КР претендуют 13 человек — ЦИК о завершении регистрации

Айсулуу Тыныбекова: Я проголосую за Сооронбая Жээнбекова

 

Фотографии: kabar.kg

  

Источник:
http://kabar.kg/news/aisuluu-t...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447025-ru.html

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Сооронбай Жээнбеков: Кто-то гордо говорит, что он – с юга, другой – что с севера, но все должны помнить, мы – кыргызстанцы!

10 сентября 2017, 20:30       Комментарии

Как гражданка Кыргызстана, я проголосую за Сооронбая Жээнбекова, сказала обладательница бронзовой медали Чемпионата мира по борьбе, участница Олимпийских игр Айсулуу Тыныбекова сегодня, 10 сентября во время старта предвыборной агитации кандидата в президенты Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова.
По ее словам, Сооронбай Жээнбеков, будучи на посту премьер-министра, оказывал большую поддержку всем кыргызстанским спортсменам.
"Сооронбай Шарипович оказывал спортсменам всестороннюю поддержку, своевременно решал все вопросы, включая финансовые. Я считаю, что если Сооронбай Шарипович станет президентом, то будет уделять особое внимание развитию спорта в Кыргызстане и кыргызстанские спортсмены покажут очень хорошие результаты на Олимпийских играх", - отметила спортсменка.
Отметим, что после того, как кыргызстанские спортсмены удачно выступили на чемпионатах Азии и мира, Сооронбай Жээнбеков несколько раз принимал их в Доме правительства и наградил Почетной грамотой Правительства и другими наградами.
<ul> <li> Заказано и оплачено из Избирательного фонда кандидата на должность Президента КР Жээнбекова С.Ш. уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой
</li> </ul>

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