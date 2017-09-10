Айсулуу Тыныбекова: Я проголосую за Сооронбая Жээнбекова

10 сентября 2017, 20:30 Комментарии

Как гражданка Кыргызстана, я проголосую за Сооронбая Жээнбекова, сказала обладательница бронзовой медали Чемпионата мира по борьбе, участница Олимпийских игр Айсулуу Тыныбекова сегодня, 10 сентября во время старта предвыборной агитации кандидата в президенты Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова.

По ее словам, Сооронбай Жээнбеков, будучи на посту премьер-министра, оказывал большую поддержку всем кыргызстанским спортсменам.

"Сооронбай Шарипович оказывал спортсменам всестороннюю поддержку, своевременно решал все вопросы, включая финансовые. Я считаю, что если Сооронбай Шарипович станет президентом, то будет уделять особое внимание развитию спорта в Кыргызстане и кыргызстанские спортсмены покажут очень хорошие результаты на Олимпийских играх", - отметила спортсменка.

Отметим, что после того, как кыргызстанские спортсмены удачно выступили на чемпионатах Азии и мира, Сооронбай Жээнбеков несколько раз принимал их в Доме правительства и наградил Почетной грамотой Правительства и другими наградами.

<ul> <li> Заказано и оплачено из Избирательного фонда кандидата на должность Президента КР Жээнбекова С.Ш. уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой

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