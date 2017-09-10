Доллар США: 68.5522 (+0.0022) 
Евро: 82.7048 (+0.7121) 
Золото: 43.43 $/гр (+0.33) 
Серебро: 0.59 $/гр (+0.02) 
Погода сейчас
пасмурно +26°
Новости КыргызстанаПресса КыргызстанаНародный репортёрФорумИщу тебя

В мире

Проекты

Новости Кыргызстана

Пресса Кыргызстана

Народный репортёр

Поможем вместе

Ищу тебя

Соболезнования

Интернет магазин

Статьи

О разном

Недвижимость Куплю/Продам

Фильмы

Кыргызстан

О Кыргызстане

Демография

История Кыргызстана

Праздники

Сайты Кыргызстана

Фотогалерея

Погода в Кыргызстане

Курсы валют

Информеры

Информер новостей

Информер валют

Информер металлов

АГРОПОРТАЛ КЫРГЫЗСТАНА, НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Бассейны надувные и каркасные купить в Бишкеке
Shop.Jewelry.kg -Ювелирный интернет магазин . Доставка по Бишкеку.
МСН Общественно-политическая газета

Новости Кыргызстана

Сооронбай Жээнбеков: Если буду избран президентом продолжу беспощадную борьбу с коррупцией!Сооронбай Жээнбеков: Если буду избран президентом продолжу беспощадную борьбу с коррупцией!Айсулуу Тыныбекова: Я проголосую за Сооронбая ЖээнбековаАйсулуу Тыныбекова: Я проголосую за Сооронбая Жээнбекова

С.Жээнбеков: Кто-то гордо говорит, что он – с юга, другой – что с севера, но все должны помнить, мы – кыргызстанцы!

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/s.zheenbe...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447024-ru.html

Похожие новости

Сооронбай Жээнбеков: Если буду избран президентом продолжу беспощадную борьбу с коррупцией!

Сооронбай Жээнбеков: Кто-то гордо говорит, что он – с юга, другой – что с севера, но все должны помнить, мы – кыргызстанцы!

Каждый кандидат в президенты должен включить вопросы ЛОВЗ в свою программу, - министр соцразвития

Бакетаев: Начинания Атамбаева должны быть продолжены

Начинания Атамбаева заслуживают продолжения - политолог

10 сентября 2017, 20:44       Комментарии

Бишкек, 10.09.17 /Кабар/. "Кто-то гордо говорит, что он – с юга, другой – что с севера, но все должны помнить, мы – кыргызстанцы!", заявил кандидат в президенты Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков во время встречи с избирателями на участке 194-километрастроящейся альтернативной дороги Север-Юг.
"Нельзя делить народ на южан и северян, на представителей того или иного племени! Север и юг – два крыла одной птицы. Если сломать ей одно крыло, далеко ли сможет она полететь? Поэтом мы должны всегда помнить, у нас только одна Родина - Кыргызстан!", подчеркнул С.Жээнбеков.
Он отметил, что альтернативная дорога Север –Юг станет стезей согласия и единства. Поставит надежный заслон делению на север и юг. Укрепит единство Кыргызстана.
"Все мы помним, какой критике в свое время подверглась инициатива президента Алмазбека Атамбаева о строительстве новой альтернативной дороги Север-Юг. А теперь что мы видим? Народная мудрость гласит: "Кто улучшает дорогу, у того и дела улучшатся". Все мы видим, какое оживление царит вдоль новой трассы, какой рабочий настрой у людей! То ли еще будет, когда строительство будет полностью завершено!", заявил С.Жээнбеков.
<ul> <li>Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность Президента КР Жээнбекова С.Ш. уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой.</li> </ul>

Комментарии

 

SAPE:

 

SetLinks:

 

При использовании материалов портала FOR.kg ссылка на источник обязательна

Прежде прочтите Соглашение по использованию поискового сайта FOR.kg

По всем вопросам обращайтесь в Службу поддержки

Tsymbalov Цымбалов Разработка сайта создание портала интернет-магазин web-мастер дизайн сайта раскрутка сайта

Яндекс.Метрика

Реклама на FOR.kg

Вакансии

Контакты

Форум