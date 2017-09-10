С.Жээнбеков: Кто-то гордо говорит, что он – с юга, другой – что с севера, но все должны помнить, мы – кыргызстанцы!

10 сентября 2017, 20:44 Комментарии

Бишкек, 10.09.17 /Кабар/. "Кто-то гордо говорит, что он – с юга, другой – что с севера, но все должны помнить, мы – кыргызстанцы!", заявил кандидат в президенты Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков во время встречи с избирателями на участке 194-километрастроящейся альтернативной дороги Север-Юг.

"Нельзя делить народ на южан и северян, на представителей того или иного племени! Север и юг – два крыла одной птицы. Если сломать ей одно крыло, далеко ли сможет она полететь? Поэтом мы должны всегда помнить, у нас только одна Родина - Кыргызстан!", подчеркнул С.Жээнбеков.

Он отметил, что альтернативная дорога Север –Юг станет стезей согласия и единства. Поставит надежный заслон делению на север и юг. Укрепит единство Кыргызстана.

"Все мы помним, какой критике в свое время подверглась инициатива президента Алмазбека Атамбаева о строительстве новой альтернативной дороги Север-Юг. А теперь что мы видим? Народная мудрость гласит: "Кто улучшает дорогу, у того и дела улучшатся". Все мы видим, какое оживление царит вдоль новой трассы, какой рабочий настрой у людей! То ли еще будет, когда строительство будет полностью завершено!", заявил С.Жээнбеков.

<ul> <li>Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность Президента КР Жээнбекова С.Ш. уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой.</li> </ul>