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Сооронбай Жээнбеков: Если буду избран президентом продолжу беспощадную борьбу с коррупцией!

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/sooronbai...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447023-ru.html

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10 сентября 2017, 20:48       Комментарии

Бишкек, 10.09.17 /Кабар/. Кандидат в президенты Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков заявил, что если он будет избран президентом, в центре его внимания будет усиление ответственности государственных органов по обеспечению соблюдения законности в стране, защиты прав и свобод граждан. "Продолжу беспощадную борьбу против коррупции, начатую Алмазбеком Атамбаевым. Любой, кто был замешан в коррупции, должен понести ответственность за свои деяния, невзирая на занимаемые должности и чины. Место вора должно быть в тюрьме", подчернул С.Жээнбеков во время встречи с избирателями, которая проходит на участке 194-километра строящейся альтернативной дороги Север-Юг.
По словам кандидата в президенты Кыргызстана, президент обладает широкими полномочиями, поэтому невозможно продолжить реформы без его поддержки. "В первую очередь, президент является гарантом Конституции. Если он становится гарантом реформ, премьер должен стать их двигающей силой, мотором. Молодой премьер-министр и его правительство нуждаются в поддержке, чтобы не стать жертвой вездесущей коррупционной бюрократии. Роль президента неоценима в сфере законотворчества, судов и правоохранительных органов", отметил С. Жээнбеков.
"Работа моя начнется не на "ровном месте". Есть от чего оттолкнуться. Мы имеем программу "Стратегия – 2040", разработанную командой президента Атамбаева. Она является своего рода "Дорожной картой" развития страны", сказал С. Жээнбеков.
<ul> <li> Оплачено из избирательного фонда кандидата на должность Президента КР Жээнбекова С.Ш. уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой.
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