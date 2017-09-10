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Новости Кыргызстана

Дожди и сильный ветер — погода по Кыргызстану на 11 сентябряДожди и сильный ветер — погода по Кыргызстану на 11 сентября

На пост президента КР претендуют 13 человек — ЦИК о завершении регистрации

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/politics...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447022-ru.html

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Омурбек Бабанов: Президент будет доступен народу!

10 сентября 2017, 19:38       Комментарии

БИШКЕК, 10 сен - Sputnik. В субботу завершился процесс регистрации кандидатов, всего их 13, сообщили Sputnik Кыргызстан в Центральной избирательной комиссии.
Выборы пройдут 15 октября. Согласно законодательству, до 10 сентября должна была завершиться регистрация, после чего стартует агитационный период.
Всего документы подали 59 человек. Чтобы быть зарегистрированным в качестве кандидата, необходимо было выполнить ряд условий, в том числе собрать 30 тысяч подписей, внести избирательный залог в размере 1 миллиона сомов, сдать экзамен на владение госязыком.
Список зарегистрированных кандидатов:
<li>Темир Сариев.</li> <li>Омурбек Бабанов.</li> <li>Сооронбай Жээнбеков.</li> <li>Бакыт Торобаев.</li> <li>Эрнис Зарлыков.</li> <li>Адахан Мадумаров.</li> <li>Азимбек Бекназаров.</li> <li>Арстанбек Абдылдаев.</li> <li>Таалатбек Масадыков.</li> <li>Улукбек Кочкоров.</li> <li>Токтоайым Уметалиева.</li> <li>Арсланбек Малиев.</li> <li>Камчыбек Ташиев.</li> window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });

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