На пост президента КР претендуют 13 человек — ЦИК о завершении регистрации

10 сентября 2017, 19:38 Комментарии

БИШКЕК, 10 сен - Sputnik. В субботу завершился процесс регистрации кандидатов, всего их 13, сообщили Sputnik Кыргызстан в Центральной избирательной комиссии.

Выборы пройдут 15 октября. Согласно законодательству, до 10 сентября должна была завершиться регистрация, после чего стартует агитационный период.

Всего документы подали 59 человек. Чтобы быть зарегистрированным в качестве кандидата, необходимо было выполнить ряд условий, в том числе собрать 30 тысяч подписей, внести избирательный залог в размере 1 миллиона сомов, сдать экзамен на владение госязыком.

Список зарегистрированных кандидатов:

<li>Темир Сариев.</li> <li>Омурбек Бабанов.</li> <li>Сооронбай Жээнбеков.</li> <li>Бакыт Торобаев.</li> <li>Эрнис Зарлыков.</li> <li>Адахан Мадумаров.</li> <li>Азимбек Бекназаров.</li> <li>Арстанбек Абдылдаев.</li> <li>Таалатбек Масадыков.</li> <li>Улукбек Кочкоров.</li> <li>Токтоайым Уметалиева.</li> <li>Арсланбек Малиев.</li> <li>Камчыбек Ташиев.</li> window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });