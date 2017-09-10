Дожди и сильный ветер — погода по Кыргызстану на 11 сентября

10 сентября 2017, 19:06 Комментарии

БИШКЕК, 10 сен - Sputnik. В понедельник, 11 сентября, в Кыргызстане ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщается на сайте Кыргызгидромета.

По данным синоптиков, по республике местами дожди, грозы, в высокогорной зоне снег.

В Чуйской области ночью будет 12-17 градусов тепла, днем +22...+27.

В Таласской области ночная температура составит +7...+12, дневная - от 21 до 26 выше нуля.

В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 12-18 градусов со знаком "плюс", днем +24...+29.

В Иссык-Кульской области в ночное время ожидается 8-13 тепла, днем +20...+25.

В Нарынской области ночью +4...+9, днем воздух прогреется до 20-25 градусов выше нуля.

В Оше ночью 16-18 со знаком "плюс", днем +26...+28.

В Бишкеке ночью +15...+17, днем прогнозируется 26-28 градусов тепла.

window.Ya.adfoxCode.create({ ownerId: 249922, containerId: 'adfox_150064421052246055', params: { pp: 'kuk', ps: 'ckap', p2: 'flvd', puid1: '' } });