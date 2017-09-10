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Дожди и сильный ветер — погода по Кыргызстану на 11 сентября

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/Kyrgyzst...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447020-ru.html

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10 сентября 2017, 19:06       Комментарии

БИШКЕК, 10 сен - Sputnik. В понедельник, 11 сентября, в Кыргызстане ожидается сильный ветер с порывами до 20 метров в секунду, сообщается на сайте Кыргызгидромета.
По данным синоптиков, по республике местами дожди, грозы, в высокогорной зоне снег.
В Чуйской области ночью будет 12-17 градусов тепла, днем +22...+27.
В Таласской области ночная температура составит +7...+12, дневная - от 21 до 26 выше нуля.
В Ошской, Джалал-Абадской и Баткенской областях ночью 12-18 градусов со знаком "плюс", днем +24...+29.
В Иссык-Кульской области в ночное время ожидается 8-13 тепла, днем +20...+25.
В Нарынской области ночью +4...+9, днем воздух прогреется до 20-25 градусов выше нуля.
В Оше ночью 16-18 со знаком "плюс", днем +26...+28.
В Бишкеке ночью +15...+17, днем прогнозируется 26-28 градусов тепла.
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