Власти Флориды объявили эвакуацию почти 7 млн человек из-за урагана "Ирма"

10 сентября 2017, 17:13 Комментарии

Во Флориде объявлено об эвакуации более 6,5 миллиона человек из-за урагана "Ирма". Решение было принято после того, как ураган усилился до четвертой категории по шкале Саффира - Симпсона, передает Медуза.

Ранее он утих до третьей категории. Ожидается, что "Ирма" доберется до побережья Флориды в воскресенье, 10 сентября. Губернатор штата Рик Скотт заявил, что всем, кому рекомендовано эвакуироваться, стоит покинуть свои дома, а тем, кто не успевает, приготовиться к серьезным последствиям стихии.

Уже сейчас во Флориде из-за сильного ветра без электричества остались более 200 тысяч человек. Для размещения эвакуированных жителей штата организованы около 400 убежищ.

К вечеру пятницы, 8 сентября, "Ирма" добралась до Кубы. Ураган стал наиболее мощным за почти сто лет на Кубе. Затем от стихии пострадали несколько островов в Карибском море.

Во Флориде, а также в Джорджии, Алабаме, Северной и Южной Каролине объявлен режим чрезвычайной ситуации.

По последним данным, в районах действия урагана "Ирма" погибли не менее 25 человек.