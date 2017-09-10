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Власти Флориды объявили эвакуацию почти 7 млн человек из-за урагана "Ирма"

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366079_vl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447019-ru.html

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10 сентября 2017, 17:13       Комментарии

Во Флориде объявлено об эвакуации более 6,5 миллиона человек из-за урагана "Ирма". Решение было принято после того, как ураган усилился до четвертой категории по шкале Саффира - Симпсона, передает Медуза.
Ранее он утих до третьей категории. Ожидается, что "Ирма" доберется до побережья Флориды в воскресенье, 10 сентября. Губернатор штата Рик Скотт заявил, что всем, кому рекомендовано эвакуироваться, стоит покинуть свои дома, а тем, кто не успевает, приготовиться к серьезным последствиям стихии.
Уже сейчас во Флориде из-за сильного ветра без электричества остались более 200 тысяч человек. Для размещения эвакуированных жителей штата организованы около 400 убежищ.
К вечеру пятницы, 8 сентября, "Ирма" добралась до Кубы. Ураган стал наиболее мощным за почти сто лет на Кубе. Затем от стихии пострадали несколько островов в Карибском море.
Во Флориде, а также в Джорджии, Алабаме, Северной и Южной Каролине объявлен режим чрезвычайной ситуации.
По последним данным, в районах действия урагана "Ирма" погибли не менее 25 человек.

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