Хотелось дать ему в пах — что бесит врача скорой помощи

10 сентября 2017, 17:15 Комментарии

Врач "скорой" рассказала об особенностях своей работы, которые приносят проблемы и дискомфорт. Также она попросила читателей не принимать все близко к сердцу - это вредно для здоровья.

Водители Скорую медицинскую помощь вызывают в случаях экстренной необходимости, поэтому машина должна приехать на место в течение 15 минут. К сожалению, в нашем ведомстве не так много машин, к тому же другие водители никак не хотят войти в наше положение.

Некоторые элементарно не уступают дорогу - поймите, если мы опоздаем, человек может умереть, и это будет на совести врачей, потерявших время из-за вас. Еще хуже те, кто "прыгает на хвост"... Знаете, мы включаем сирену не для того, чтобы с ветерком прокатиться и благополучно миновать все пробки. Ваши действия в этот момент похожи на пляски на человеческом горе.

Грязнули За долгие годы работы в каких домах мы только не побывали. Иногда смотришь снаружи, ну вроде все нормально, а внутри просто ужас... Такое ощущение, что там война прошла, не удивительно, что в таких условиях кому-то стало плохо. Не соблюдать элементарные правила гигиены опасно: пыль и плесень в больших количествах негативно влияют на здоровье, а про обнаглевших тараканов я вообще молчу.

Речь идет и о личной гигиене. Если рассказывать обо всех подробностях в красках, кого-нибудь точно стошнит. Ну, мыться надо, как минимум, раз в два дня... Когда спасаешь человеку жизнь, конечно, не до грязи у него в подмышках. Но потом, оглядываясь назад, не понимаешь, как могут люди так жить.

Истерички "Что делать?", "Что будет", "Он/она будет жить?" - град вопросов и слезы градом, мечущиеся по квартире родственники, хватающие врачей за руки... Я понимаю, что вы переживаете, но мы должны сконцентрироваться на пациенте, а ваша паника только отвлекает.

Занимающиеся самолечением Очень многие пренебрегают походами к врачам, ставят себе диагнозы по интернету и занимаются самолечением. Только, разумеется, результат от этого нулевой, и чем дольше пациент затягивает с визитом к специалисту, тем хуже будут последствия. И вот, когда становится слишком плохо, вызывают нас. И ждут реального чуда, мгновенного выздоровления. Так не бывает.

Нытики Напомню, что машин скорой помощи немного. И вот нам поступает очередной срочный вызов, бригада приезжает на место, а на деле оказывается, что пациент обожрался чего-то жареного. Он свято верит в то, что сейчас дяденька доктор даст ему таблетку и все пройдет!

Нет. Во-первых, зачем было наедаться, зная, что ни ваш желудок, ни печень этого не потянут? И еще, если вы осознаете, что можете потерпеть - потерпите и утром сходите в поликлинику.

Были случаи, когда из-за таких вызовов врачи не успевали туда, где действительно была нужна срочная медицинская помощь.

Хамы Не всегда к врачам скорой медицинской помощи относятся, как к суперменам в белых халатах. Очень часто мы сталкиваемся с таким пренебрежительным отношением, что становится просто непонятно, за что? Когда ты делаешь все, чтобы спасти жизнь незнакомому тебе человеку, не жалея ни сил, ни времени, а тебе затем сухо указывают на дверь и даже не говорят спасибо, становится очень обидно.

Однажды мы услышали такое: "Ну, что, денег вам дать? На свою нищенскую зарплату, наверное, немного можете себе позволить. 500 сомов хватит?" Хотелось развернуться и со всей силы дать этому гаду в пах, но медбрат ответил сухо: "Купите себе чего-нибудь от головы на эти деньги".

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