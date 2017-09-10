Вице-президент Уругвая покинул свой пост из-за обвинений в коррупции

10 сентября 2017, 16:07 Комментарии

Рауль Сендик, занимавший пост вице-президента Уругвая, ушел в отставку из-за обвинений в коррупции. Как сообщает Росбалт со ссылкой на BBC, это первый случай добровольной отставки вице-президента за историю страны.

Сендика обвинили в использовании общественных средств для личных нужд. Обвинения выдвинула правящая коалиция. По ее информации, Сендик совершил преступления за период с 2009 по 2013 год, пока возглавлял нефтяную компанию Ancap. Якобы он использовал кредитные карты компании для личных покупок.

Сендик обвинения опроверг, утверждая, что не существует никаких доказательств его проступков, и объявил об отставке перед конгрессом, что стало для всех неожиданностью, пишет СМИ.