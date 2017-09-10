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Вице-президент Уругвая покинул свой пост из-за обвинений в коррупцииВице-президент Уругвая покинул свой пост из-за обвинений в коррупции

Азия MIX выступила на Летнем кубке КВН — эфир ночью 11 сентября

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/culture/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447016-ru.html

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10 сентября 2017, 16:11       Комментарии

БИШКЕК, 10 сен - Sputnik. Игру КВН "Летний кубок - 2017" покажут по Первому каналу в ночь на понедельник, 11 сентября, говорится в программе передач телеканала.
Игра состоялась 1 июля в Астане. За кубок боролись четыре команды: "Азия MIX", "ГородЪ ПятигорскЪ", "Казахи" и Сборная Камызякского края по КВН. В жюри заседали Байгали Серкебаев, Валдис Пельш, Екатерина Стриженова, Михаил Галустян, Семен Слепаков, Сергей Светлаков и Юлий Гусман. Ведущим был Александр Масляков-старший.
Начало эфира ожидается в 01.30 по бишкекскому времени (22.30 по мск). О трансляции также напомнила команда "Азия MIX" в Instagram.
Совсем чуть-чуть осталось, и мы все увидим игру, которую сам Александр Васильевич Масляков назвал легендарной! Сергей очень советует вам сегодня вечером включить 1 канал и насладить эфиром Летнего Кубка КВН!!! И по этому поводу небольшая перекличка в комментариях: кто будет смотреть игру? ☺️ #КВН #kvn #летнийкубок #чемпион #квн2017 #азиямикс #азияmix #asiamix #бишкек #кыргызстан #казахстан #узбекистан #таджикистан #пятигорск #камызяк #астана #эфир
Публикация от Команда КВН "Азия-MIX" (@asiamix_official) Сен 9 2017 в 11:27 PDT
"Совсем чуть-чуть осталось, и мы все увидим игру, которую сам Александр Масляков назвал "легендарной", - написано в публикации.
Летний кубок КВН - ежегодная игра между чемпионами Высшей лиги клуба последних лет.
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