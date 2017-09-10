Я лежала на снегу и плакала — девушка о взаимовыручке в Бишкеке

10 сентября 2017, 15:45 Комментарии

Это произошло зимой. Я просто шла по улице, у меня резко закружилась голова, и я потеряла сознание. Не знаю, сколько времени пролежала на снегу.

Очнувшись, какое-то время почему-то не могла пошевелиться. Даже зрение меня подвело: все плавало, будто в тумане. При этом мимо продолжали идти люди. Как будто ничего не произошло, как будто никто не лежал на снегу, съежась от ужаса и шока.

Я тихонько плакала. Моей спасительницей оказалась пожилая женщина. Она помогла встать, довела до лавочки, осмотрела, дала воды и даже вызвала такси.

Как оказалось, Аима эже долгое время работала медсестрой в реанимации. Она успокоила меня, сказав, что, скорее всего, резко снизилось давление. Такое часто бывает, нужно проверить уровень гемоглобина.

Тогда я плакала очень долго. Больше от обиды, что перед тем, как мне помогла эта женщина, прошло так много равнодушных! Я попыталась всучить своей спасительнице денег, но она не взяла.

Этот случай вспомнился мне пару недель назад: я вышла из маршрутки и увидела мужчину, который лежал на тротуаре. Как я тогда. Прохожие шли мимо, как тогда...

Я склонилась к нему: дышит, перегара нет. Усадить его не хватило сил, но он приоткрыл глаза и застонал. Я узнала, нет ли у него диабета или повышенного давления. Он кивнул: значит, давление!

Мне пришел на помощь еще один прохожий. Мы усадили мужчину, напоили водой, в ближайшей аптеке купили лекарство. Еще слабый, он разрешил вытащить из кармана его телефон, чтобы я могла позвонить супруге.

Вокруг нас собрались люди, и самый популярный комментарий был, конечно: "Эмне, мас экенби?" ("Он что, пьяный?" - Прим. ред.). Мужчина начал немного приходить в себя. Тут подъехали жена с сыном, усадили его в машину. Стали благодарить меня и давать денег. Но я не взяла. Ведь я всего лишь передала добро от Аимы эже по кругу.

На днях сижу на работе, мне пишет знакомый: "Привет, не хочешь съездить со мной в село Чон-Далы? Там будет новый социальный проект".

Конечно хочу! Через день я уже в Чон-Далы. Там сельчан учили оказывать первую помощь, пока не приедет "скорая". А ведь, когда я упала, мне очень повезло, что Аима эже была медиком.

Во второй раз мужчине повезло, что я в течение трех лет на курсах по медицинской подготовке не ворон считала. Конечно, всех людей не научишь оказывать помощь, но хочется верить, что мы не пройдем мимо лежащего на земле человека. Даже если он пьяный.

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