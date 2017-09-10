Айсулуу Тыныбекова: Я проголосую за Сооронбая Жээнбекова

10 сентября 2017, 15:40 Комментарии

"Как гражданка Кыргызстана, я проголосую за Сооронбая Жээнбекова", - сказала обладательница бронзовой медали Чемпионата мира по борьбе, участница Олимпийских игр Айсулуу Тыныбекова сегодня, 10 сентября, во время старта предвыборной агитации кандидата в президенты Кыргызской Республики Сооронбая Жээнбекова.

По ее словам, Сооронбай Жээнбеков, будучи премьер-министром, оказывал большую поддержку всем кыргызстанским спортсменам.

"Сооронбай Шарипович оказывал спортсменам всестороннюю поддержку, своевременно решал все вопросы, включая финансовые. Я считаю, что если Сооронбай Шарипович станет президентом, то будет уделять особое внимание развитию спорта в Кыргызстане, и кыргызстанские спортсмены покажут очень хорошие результаты на Олимпийских играх", - отметила спортсменка.

Отметим, что после того, как кыргызстанские спортсмены удачно выступили на чемпионатах Азии и мира, Сооронбай Жээнбеков несколько раз принимал их в Доме правительства и наградил Почетной грамотой правительства и другими наградами.

Заказано и оплачено из избирательного фонда кандидата на должность президента КР Жээнбекова С.Ш. уполномоченным представителем по финансовым вопросам Сатыгул кызы Надирой.