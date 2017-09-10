Кумтор выделит $60 млн. на очистные сооружения и оборудование для НЦО

10 сентября 2017, 15:06 Комментарии

Компания "Centerra Gold Ink." выделит 50 млн долларов США на строительство очистных сооружений и 10 млн долларов на закупку самого современного оборудования для онкологического центра. Об этом премьер-министр Сапар Исаков сказал во время ознакомления с деятельностью горнодобывающей компании "Kumtor Gold Company", осуществляющей добычу золота на месторождении Кумтор в Иссык-Кульской области.

"Достигнута договоренность о том, что компания "Centerra Gold Ink." приняла решение о выделении 50 млн долларов США. По решению правительства Кыргызской Республики данные средства будут направлены на строительство очистных сооружений в городах и селах, расположенных в акватории озера Иссык-Куль. Эта работа будет вестись поэтапно. Важно, что строительство очистительных сооружений будет вестись и в населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости от самого рудника Кумтор", - заявил Исаков.

Что касается оборудования для онкоцентра, то по словам премьера, в Кыргызстане ежегодно от онкологических заболеваний умирает около 18 тысяч человек.

"Выделяемых 10 млн долларов США хватит для того, чтобы обеспечить онкологический центр всем необходимым оборудованием, среди которого будет и специальное оборудование, позволяющее обнаруживать и лечить онкологические заболевания на ранней стадии", - подчеркнул он.

Исаков также сообщил о том, что компания "Centerra Gold Ink." согласилась полностью выполнять рекомендации компании "AMEC", которая ведет экологический надзор за всеми работами на руднике Кумтор.

"На эти цели компания "Centerra Gold Ink." дополнительно выделяет 10 млн долларов США. По всем официальным документам, которые у нас имеются, руднику Кумтор осталось работать 8-10 лет. Вы знаете, что на руднике Кумтор работает около 3,5 тысяч человек. Правительство Кыргызской Республики заинтересовано в том, чтобы рудник Кумтор продолжил свою жизнедеятельность и дальше. Мы договорились о том, что компания "Centerra Gold Ink." выделит дополнительные средства, предварительно в размере 10 млн долларов США, которые будут направлены на проведение, совместно с кыргызской стороной, геологоразведочных работ. По этому вопросу будет подписано отдельное соглашение", - резюмировал премьер-министр.