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Внедорожник за $20 тыс хочет купить госпредприятие на юге КР

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447011-ru.html

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10 сентября 2017, 15:09       Комментарии

БИШКЕК, 10 сен - Sputnik. Южное отделение госпредприятия "Кыргыз темир жолу" объявило тендер на покупку внедорожника за 1 миллион 400 тысяч сомов (около 20 тысяч долларов). Соответствующая заявка размещена на сайте государственных закупок КР.
В условиях тендера говорится, что госпредприятие хочет купить Toyota Land Cruiser Prado третьего поколения. Год выпуска машины должен быть от 2006-го до 2009-го. В критериях написано, что у авто должны быть "полная комплектация, родной пробег, родная краска, ни одна деталь не крашеная, все стекла родные, салон ухожен". Цвет машины - "черный металлик" или "белый жемчуг".
Условия тендера опубликовали 8 сентября в 21.24. Срок подачи заявок завершится 20 сентября. Поставщик должен иметь опыт выполнения аналогичных договоров на сумму не менее 1 миллиона сомов.
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