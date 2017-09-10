Внедорожник за $20 тыс хочет купить госпредприятие на юге КР

10 сентября 2017, 15:09 Комментарии

БИШКЕК, 10 сен - Sputnik. Южное отделение госпредприятия "Кыргыз темир жолу" объявило тендер на покупку внедорожника за 1 миллион 400 тысяч сомов (около 20 тысяч долларов). Соответствующая заявка размещена на сайте государственных закупок КР.

В условиях тендера говорится, что госпредприятие хочет купить Toyota Land Cruiser Prado третьего поколения. Год выпуска машины должен быть от 2006-го до 2009-го. В критериях написано, что у авто должны быть "полная комплектация, родной пробег, родная краска, ни одна деталь не крашеная, все стекла родные, салон ухожен". Цвет машины - "черный металлик" или "белый жемчуг".

Условия тендера опубликовали 8 сентября в 21.24. Срок подачи заявок завершится 20 сентября. Поставщик должен иметь опыт выполнения аналогичных договоров на сумму не менее 1 миллиона сомов.

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