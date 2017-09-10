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Омурбек Бабанов: Мы можем искоренить коррупцию, для этого нужна лишь воля. У нас она есть!

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447010-ru.html

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В мире происходят большие изменения, а мы до сих пор едем в старой повозке – Омурбек Бабанов

10 сентября 2017, 14:25       Комментарии

10 сентября в Кыргызской Национальной филармонии им. Т.Сатылганова состоялась презентация предвыборной программы "Путь вперед" кандидата на пост президента Кыргызстана Омурбека Бабанова.
Свое видение развития Кыргызской Республики на ближайшие шесть лет Омурбек Бабанов представил в формате видео презентации. Предвыборная программа "Путь вперед" состоит из пяти шагов, представленных в виде исторических указов президента, направленных на коренные изменения в основных сферах жизнедеятельности нашей страны.
Указ III под названием "Страна без коррупции. Независимая судебная система", в первую очередь, предлагает ввести наказание за коррупционные преступления в виде 25 лет лишения свободы.
"Мы начнем с таможни. Обратите внимание, как коррупция в таможне влияет на снижение экспорта, из-за которой мы ежегодно теряем 350 миллионов долларов США (5% ВВП). Они воруют на миллионы, а наносят ущерб на миллиарды! Наша программа борьбы с коррупцией позволит увеличить поступления в бюджет. Это даст нам возможность увеличить зарплату чиновникам. Я верю, среди них есть честные чиновники, которые хотят перемен и у них появится возможность зарабатывать честным путем!" - сказал Бабанов.
Для этого необходимо провести судебную реформу. Суды должны быть реально независимы, не на бумаге, а по факту. Должна быть прозрачность решений, ответственность судей должна быть усилена.
"Только независимый суд гарантирует стабильность экономики и гражданский мир в обществе! Мы ужесточим наказание чиновников, которые оказывают влияние на приговор суда. Мы запретим влияние любых механизмов госмашины на независимость судебной власти. Коррупция уродует страну! Она лишает нас самой надежды на перемены к лучшему. Я считаю, что и мы можем искоренить коррупцию, для этого нужна лишь воля. У нас она есть! Мы избавимся от коррупции раз и навсегда!" - заявил кандидат в президенты.

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