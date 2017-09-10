Сооронбай Жээнбеков: Если я стану президентом, то моей семьей станет мой многонациональный народ Кыргызстана!

10 сентября 2017, 14:27 Комментарии

"Если я стану президентом, то моей семьей, родственниками, земляками станет мой многонациональный народ Кыргызстана! Правило, которого я всегда крепко придерживаюсь, это: "Туура бийде тууган жок, тууганчыл бийде ыйман жок"! ("Справедливый судья не принимает сторону родственников, а судья, идущий на поводу у родственников - не имеет совести")", - заявил кандидат в президенты Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков во время встречи с избирателями, которая проходит на участке 194 километра строящейся альтернативной дороги Север-Юг.

"Я - один из вас, вышел из народа, стану народным президентом. До этого времени я был чист, и впредь намерен сохранить чистыми и свою совесть, и свою честь перед Всевышним. Наш народ - великодушный народ, и власть должна быть порядочной, законопослушной и высоконравственной", - заявил С.Жээнбеков.

Далее он рассказал, почему решил участвовать в выборах президента как кандидат. "Для меня власть и богатство - второстепенны, власть для меня - это служение интересам народа и страны. Я - самодостаточный человек, многое видел, многого добился в своей жизни. Можно было бы просто остаться сторонним наблюдателем. Но я не смог остаться равнодушным к завтрашнему дню государства. Во имя сохранения всех предыдущих достижений, недопущения отката страны назад, я решил побороться за пост президента", - заявил С.Жээнбеков.

По его словам, у него есть опыт работы практически во всех ступенях государственного управления. "Был учителем в селе, зоотехником, директором совхоза, позже работал на должностях районного уровня, был депутатом трех созывов Жогорку Кенеша, министром сельского хозяйства, губернатором и премьер-министром. Побывал во всех уголках Кыргызстана и прекрасно понимаю и знаю чаянья и проблемы простых людей. Опыт работы в качестве премьер-министра позволил мне еще глубже вникнуть в ситуацию, услышать и увидеть то, что раньше было недоступно", - сказал С.Жээнбеков, отметив, что его правительство добилось хороших результатов.

"Я знаю, что нужно стране, что нужно народу, что нужно человеку и знаю, как их достичь!", - заявил кандидат в президенты. По его словам, какую бы должность он не занимал, всегда предпочитал меньше слов и больше дела.

С.Жээнбеков отметил, что он далек от популизма и критически относится к "иным популистам, которые без зазрения совести сулят золотые горы, раздают пустые обещания, скромные достижения преподносят как победу над сложнейшей задачей".

С.Жээнбеков призвал избирателей не поддаваться пустым обещаниям или искушению продать голос за деньги. "Не будем торговать будущим наших детей! Немецкий государственный деятель Отто фон Бисмарк утверждал, что никогда столько не врут, как во время войны, после охоты и до выборов. Сейчас обещания раздаются направо и налево", - подчеркнул С.Жээнбеков.

Он выразил беспокойство по поводу призывов о необходимости возвращения президентской власти. "Кыргызстан уже прошел этот путь, совершив две революции и прогнав двух президентов. Я против авторитарного режима", - заявил С.Жээнбеков.