Омурбек Бабанов: Я никогда не буду использовать сотрудников правоохранительных органов в политике

10 сентября 2017, 14:29 Комментарии

10 сентября в Кыргызской Национальной филармонии им. Т.Сатылганова состоялась презентация предвыборной программы "Путь вперед" кандидата на пост президента Кыргызстана Омурбека Бабанова.

Свое видение развития Кыргызской Республики на ближайшие шесть лет Омурбек Бабанов представил в формате видео презентации. Предвыборная программа "Путь вперед" состоит из пяти шагов, представленных в виде исторических указов президента, направленных на коренные изменения в основных сферах жизнедеятельности нашей страны.

Указ IV под названием "Безопасная страна" подразумевает обеспечение безопасности каждого гражданина. Проекты "Безопасный город", "Безопасна страна" должны быть реализованы.

Кандидат отметил, что государство должно обеспечить безопасность каждого гражданина, каждой семьи, их имущества и безопасность инвестиций.

"Мы построим эффективную, мобильную и современную армию! Защитники Родины будут обеспечены жильем и достойной зарплатой! Я обращаюсь ко всем служащим правоохранительных органов - от рядового до генерала милиции - всем милиционерам, всем сотрудникам Государственного комитета национальной безопасности, работникам органов прокуратуры! Наши реформы позволят вам получать достойную зарплату! Вы будете заниматься только своими прямыми обязанностями! Я никогда не буду использовать вас в политике!", - пообещал Омурбек Бабанов.