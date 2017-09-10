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Омурбек Бабанов: Я никогда не буду использовать сотрудников правоохранительных органов в политике

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447008-ru.html

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10 сентября 2017, 14:29       Комментарии

10 сентября в Кыргызской Национальной филармонии им. Т.Сатылганова состоялась презентация предвыборной программы "Путь вперед" кандидата на пост президента Кыргызстана Омурбека Бабанова.
Свое видение развития Кыргызской Республики на ближайшие шесть лет Омурбек Бабанов представил в формате видео презентации. Предвыборная программа "Путь вперед" состоит из пяти шагов, представленных в виде исторических указов президента, направленных на коренные изменения в основных сферах жизнедеятельности нашей страны.
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