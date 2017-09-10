Омурбек Бабанов: Нам нужен мир не только в самом Кыргызстане, но и мир на наших границах

10 сентября 2017, 14:41 Комментарии

Кандидат на должность президента, лидер политической партии "Республика" Омурбек Бабанов сегодня, 10 сентября, презентовал свою предвыборную программу "Путь вперед!".

Программа Бабанова состоит из пяти шагов, представленных в виде исторических указов президента, направленных на коренные изменения в основных сферах жизнедеятельности нашей страны.

Указ V "Эффективная внешняя политика. Культурное наследие" подразумевает развитие дружеских отношений со всеми странами и развитие культуры Кыргызстана.

"Нам нужен мир не только в самом Кыргызстане, но и мир на наших границах, мир и стабильность в нашем огромном регионе. Мы и дальше будем проводить интеграционную политику в рамках ЕАЭС, ШОС, ОДКБ. Россия не просто дружеский, но и наш стратегический партнер. Мы всегда были вместе и вместе мы будем покорять великие вершины. Мы должны развивать дружеские отношения со всеми нашими соседями - Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Китаем", - сказал кандидат.

Омурбек Бабанов отметил, что государство должно хранить культурное наследие, но в то же время оно должно применять все лучшие достижения других стран мира.