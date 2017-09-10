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Власти КНДР призвали граждан пересаживаться на велосипедыВласти КНДР призвали граждан пересаживаться на велосипеды

Омурбек Бабанов: Нам нужен мир не только в самом Кыргызстане, но и мир на наших границах

Источник:
http://kg.akipress.org/news:14...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447007-ru.html

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В мире происходят большие изменения, а мы до сих пор едем в старой повозке – Омурбек Бабанов

10 сентября 2017, 14:41       Комментарии

Кандидат на должность президента, лидер политической партии "Республика" Омурбек Бабанов сегодня, 10 сентября, презентовал свою предвыборную программу "Путь вперед!".
Программа Бабанова состоит из пяти шагов, представленных в виде исторических указов президента, направленных на коренные изменения в основных сферах жизнедеятельности нашей страны.
Указ V "Эффективная внешняя политика. Культурное наследие" подразумевает развитие дружеских отношений со всеми странами и развитие культуры Кыргызстана.
"Нам нужен мир не только в самом Кыргызстане, но и мир на наших границах, мир и стабильность в нашем огромном регионе. Мы и дальше будем проводить интеграционную политику в рамках ЕАЭС, ШОС, ОДКБ. Россия не просто дружеский, но и наш стратегический партнер. Мы всегда были вместе и вместе мы будем покорять великие вершины. Мы должны развивать дружеские отношения со всеми нашими соседями - Казахстаном, Узбекистаном, Таджикистаном, Китаем", - сказал кандидат.
Омурбек Бабанов отметил, что государство должно хранить культурное наследие, но в то же время оно должно применять все лучшие достижения других стран мира.

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