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Власти КНДР призвали граждан пересаживаться на велосипеды

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366075_vl...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447006-ru.html

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10 сентября 2017, 14:33       Комментарии

С мая по июль Китай поставил в КНДР 19,7 тысячи тонн бензина и других нефтепродуктов, что на 75 процентов меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Один из северокорейских чиновников рассказал японскому агентству Kyodo, что на ситуацию в стране радикальным образом это пока не повлияло, однако власти, ожидая худшего, начали призывать жителей пересаживаться с личных автомобилей на велосипеды и общественный транспорт, сообщает NewsRu.com.
Кроме того, несколько крупных китайских банков ввели ограничения на операции по счетам граждан Северной Кореи: сами счета не заморожены, с них можно снимать наличные средства, однако зачисления и переводы осуществить нельзя. Такие меры приняли, в частности, Банк Китая, Сельскохозяйственный банк Китая, а также Строительный банк Китая.
Ограничения также постепенно вводятся и в банках, работающих в северо-восточной китайской провинции Ляонин, граничащей с КНДР и ведущей наиболее активную торговую деятельность с этой страной.
Предполагается, что такие меры должны позволить другим китайским компаниям и организациям, сотрудничающим с Пхеньяном, не попасть под санкции со стороны США и других стран.
Ранее президент США Дональд Трамп неоднократно упрекал Китай за бездействие в ситуации вокруг КНДР. "Я очень разочарован в Китае. Предыдущие глупые лидеры позволили ему зарабатывать сотни миллионов долларов в год на торговле, а он не делает для нас ничего в ситуации с Северной Кореей, а только говорит. Китай легко может решить эту проблемы", - утверждал американский лидер.
Председатель КНР Си Цзиньпин, в свою очередь, в телефонном разговоре с Трампом призвал президента США и власти Северной Кореи проявить сдержанность и воздержаться от "слов и действий", которые могут усилить напряженность. "Китай и США обладают общими интересами в денуклеаризации Корейского полуострова, а также поддержании мира и стабильности в этом регионе. В настоящее время всем соответствующим сторонам необходимо проявлять сдержанность, а также избегать заявлений и действий, которые могут привести к эскалации ситуации на полуострове", - подчеркнул Си Цзиньпин.
Спустя несколько дней китайское Министерство коммерции выпустило распоряжение о запрете поставок из Северной Кореи каменного угля, железной руды, свинцовых концентратов и свинцовой руды, а также морепродуктов. Таким образом Пекин привел в исполнение санкции ООН, решение о которых принято 5 августа. Санкции Китая вступили в силу со вторника, 15 августа.

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