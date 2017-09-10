Мужчина подозревается в том, что напоил и изнасиловал родную сестру в Оше

10 сентября 2017, 14:18 Комментарии

ОШ, 10 сен - Sputnik. По подозрению в изнасиловании 30-летней жительницы Оша задержан ее старший брат, сообщили Sputnik Кыргызстан в УВД города.

Молодая женщина обратилась в милицию с заявлением.

"В заявлении указано, что 39-летний мужчина напоил ее прохладительным напитком, в который добавил водку и снотворное, после чего изнасиловал. Подозреваемый задержан", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье 129 "Изнасилование" Уголовного кодекса КР. Назначены необходимые экспертизы, идет следствие.

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