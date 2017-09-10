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Вы что, издеваетесь? — реакция мира и кыргызстанцев на проигрыш Шевченко

 

Фотографии: sputnik.kg

Источник:
https://ru.sputnik.kg/society/...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447004-ru.html

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Шевченко проиграла Нуньес бой в рамках турнира UFC 215

10 сентября 2017, 14:26       Комментарии

БИШКЕК, 10 сен - Sputnik. Валентина Шевченко проиграла Аманде Нуньес по итогам пяти раундов.
Валентина посчитала решение необъективным и настаивает на повторной битве. Поклонники и зрители сочли победу Нуньес не совсем честной, из-за чего в социальных сетях пользователи выражают бурное негодование по этому поводу.
I think that Shevchenko really deserved this win, she was the more dominant striker and only really lost the fifth round. The split decision was bull crap. #ufc215 #shevchenko #winner
Публикация от Andrew (@riffraffplatinum) Сен 9 2017 в 9:57 PDT
Пользователь под ником riffraffplatinum из США написал: "Я считаю, что Валентина была достойна победы, она доминировала всю игру и сдала лишь пятый раунд."
Man, I feel the same as this guy. I originally wanted @amanda_leoa to win but damn that was a bullshit decision. Shevchenko clearly won rounds 2, 3, and 4 with clean counter shots on Amanda. I feel for @bulletvalentina ???????????? #Repost @dkains_fight_world (@get_repost) ・・・ #andstill #amandanunes #ufc215
Публикация от Troy Hartung (@golf_mma_17) Сен 9 2017 в 10:20 PDT
Основатель странички golf_mma_17 так же остался недоволен решением судей: "Она взяла чистыми 2,3,4 раунды, чувствую себя расстроенным за Пулю",- высказал он свое мнение.
От Азии Mix Валентине Шевченко - от Чемпионов Чемпиону (для нас она уже Чемпион!!!)✊✊✊☝️????????????????????????#ufc #mma #valentinaschevchenko #валентинашевченко #азиямикс #азияmix #asiamix #bishkek #kyrgyzstan #бишкек #кыргызстан
Публикация от Эльдияр Кененсаров (@eldiyar_kenensarov) Сен 9 2017 в 1:12 PDT
Азия Mix так же поддержала соотечественницу: "Для нас она уже чемпион".
Президент Федерации тайского бокса КР и мать спортсменки Елена Шевченко сказала просто: "У нас украли победу".
Музыкант из Кыргызстана Тола Турсуналиев, также выразил негодование по поводу решения судей.
200 hits connected and she lost? Do you agree with this ridiculous decision? #UFC215
Публикация от Ronda Rousey (@fcronda.rousey) Сен 9 2017 в 10:54 PDT
Администратор фан-странички Ронды Роузи, знаменитого бойца ММА, также посчитал странным решение судей.
Что это было???? ???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? Судьи говнюки симпатизировали Нуньес, где этот чертов профессионализм??? 2-3-4 раунды были за Валентиной!!!! Кто этих судей вообще назначает!!! @ufc Да как так можно вообще! Полный гнев! ????. #юфс#судьикот#судьякот#юфскот#юфс#ufc#mma#fuckingbeach#валентинашевченко#шевченко#амандануньескот#strikeforce#belator#mixedmartialsart#
Публикация от MoldoMamytov Atahan (@moldomamytov) Сен 9 2017 в 10:45 PDT
Соотечественники остались недовольны не проигрышем Шевченко, а нечестным судейством. Юзер Молдо Мамытов написал, что судьи симпатизировали Нуньес, 2-3-4-5 раунды были за Валентиной.
Айсулуу на олимпиаде проиграла Малик точно так же как и @BulletValentina сейчас. Технически наши сильны, а соперники тактичски тянут время
- jk (@Macalbekova) 10 сентября 2017 г. Пользователь Twitteer под ником masalbekova сравнила проигрыш Валентины с поражением Айсулуу Тыныбековой.
Валентина сен баарибир чемпионсун!!! Таазим!!! pic.twitter.com/3EQ97BZ5wi
- Ismail Mamytov (@Ismail_Mamytov) 10 сентября 2017 г. ​Журналист Исмаил Мамытов поддержал спортсменку, написав: "Валентина, ты все равно остаешься нашей чемпионкой!"
Shevchenko quite clearly took the win what a shambles decision #ufc215
- Tom Lovegrove (@TomLovegroveHi) 10 сентября 2017 г. ​Еще один пользователь Twitteer Том Ловегров также высказался не в пользу судей турнира.
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