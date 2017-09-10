Избирательная кампания Сооронбая Жээнбекова стартовала с посещения участка строящейся альтернативной дороги Север–Юг

10 сентября 2017, 13:35 Комментарии

Кандидат в президенты Кыргызской Республики Сооронбай Жээнбеков сегодня, 10 сентября, начал свою агитационную кампанию со встречи с избирателями на участке 194 километра строящейся альтернативной дороги Север-Юг.

Сооронбая Жээнбекова на этом участке встретила колонна всадников - его сторонников.

Кандидат в президенты КР в своем выступлении отметил значимость этой дороги, которая символизирует единство Кыргызстана. Он подчеркнул, что данный участок дороги находится в географическом центре страны.

"Я неспроста решил начать свою предвыборную кампанию именно с этого места. Данное место встречи является географическим центром Кыргызстана. На востоке раскинулась наша жемчужина - несравненный Иссык-Куль. На юге - солнечный Ош и Жалал-Абад. И живописный Баткен, который славится знаменитым медовым урюком. Вот величественный Тенир-Тоо, белоснежными вершинами упирающийся в голубой небосвод. А на той стороне - широкие просторы Чуйской долины. Далее - знаменитый Талас, куда вернулся Манас Великодушный, чтобы сложить голову на алтарь служения народу", - подчеркнул Сооронбай Жээнбеков.

Он отметил, что в свое время инициатива президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева о строительстве этой дороги подверглась критике. "А теперь все мы видим, какое оживление царит вдоль новой трассы, какой рабочий настрой у людей! Строить дороги - богоугодное дело. Эта дорога станет стезей согласия и единства. Поставит надежный заслон делению на север и юг. Укрепит единство Кыргызстана. Поэтому здесь находятся мои сторонники со всех областей Кыргызстана", - сказал С.Жээнбеков.

На встречу с кандидатом в президенты Сооронбаем Жээнбековым приехали его сторонники со всех областей республики, представители интеллигенции, культуры и спорта, общественные деятели и политики, среди них академик Миталип Мамытов, спортсмены, призеры международных соревнований Айсулуу Тыныбекова, Руслан Тумонбаев, генерал Садырбек Дубанаев, народный артист КР Улукмырза Болотов, местные жители. Всего на встрече присутствуют около 3 тысяч человек.