Сооронбай Жээнбеков: Кто-то гордо говорит, что он – с юга, другой – что с севера, но все должны помнить, мы – кыргызстанцы!

10 сентября 2017, 14:05 Комментарии

"Кто-то гордо говорит, что он - с юга, другой - что с севера, но все должны помнить, мы - кыргызстанцы!", - заявил кандидат в президенты Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков во время встречи с избирателями на участке 194 километра строящейся альтернативной дороги Север-Юг.

"Нельзя делить народ на южан и северян, на представителей того или иного племени! Север и юг - два крыла одной птицы. Если сломать ей одно крыло, далеко ли сможет она полететь? Поэтому мы должны всегда помнить: у нас только одна Родина - Кыргызстан!", - подчеркнул С.Жээнбеков.

Он отметил, что альтернативная дорога Север-Юг станет стезей согласия и единства, поставит надежный заслон делению на север и юг, укрепит единство Кыргызстана.

"Все мы помним, какой критике в свое время подверглась инициатива президента Алмазбека Атамбаева о строительстве новой альтернативной дороги Север-Юг. А теперь что мы видим? Народная мудрость гласит: "Кто улучшает дорогу, у того и дела улучшатся". Все мы видим, какое оживление царит вдоль новой трассы, какой рабочий настрой у людей! То ли еще будет, когда строительство будет полностью завершено!", - заявил С.Жээнбеков.