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Средства Фонда рекультивации Кумтора переведут в юрисдикцию Кыргызстана

 

Фотографии: vb.kg

Источник:
http://www.vb.kg/doc/366072_sr...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-447000-ru.html

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10 сентября 2017, 13:38       Комментарии

Достигнута договоренность о том, что средства Фонда рекультивации рудника Кумтор, которые составляют на данный момент 23 млн долларов США, будут переведены из юрисдикции иностранного государства под юрисдикцию Кыргызстана. Об этом премьер-министр Кыргызской Республики Сапар Исаков сказал во время ознакомления с деятельностью горнодобывающей компании "Kumtor Gold Company", осуществляющей добычу золота на месторождении Кумтор в Иссык-Кульской области Кыргызской Республики.
"Денежные средства Фонда рекультивации будут работать в интересах отечественной экономики до тех пор, пока они не будут нужны для проведения работ по рекультивации. В ближайшие 8-9 лет объем средств фонда рекультивации будет увеличен до 70 млн долларов США. Вместе с тем достигнута договоренность о том, что компания "Centerra Gold Ink." выделит 50 млн. долларов США. По решению Правительства Кыргызской Республики данные средства будут направлены на сооружение очистительных систем в городах и селах, расположенных в акватории озера Иссык-Куль. Эта работа будет вестись поэтапно. Важно, что строительство очистительных сооружений будет вестись и в населенных пунктах, расположенных в непосредственной близости от самого рудника Кумтор", - заявил Исаков.

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