Кортеж премьера Исакова нарушил ПДД, не пропустив пешехода: накажут водителя

9 сентября 2017, 19:14 Комментарии

Нарушение ПДД участниками кортежа премьер-министра КР Сапара Исакова запечатлели журналисты местного СМИ. Во время передвижения по городу, заворачивая на проспект Чуй с проспекта Манаса кортеж главы правительства проигнорировал правила дорожного движения и не пропустил пешехода.

Нарушение ПДД премьер-министром вызвало негативную реакцию со стороны общества, поскольку некоторое время назад Сапар Исаков заявил, что отказался от машин сопровождения, чтобы не перекрывать столичные автотрассы. Однако этот шаг не дает премьер-министру, его охране и водителю право игнорировать основные правила передвижения по населенным пунктам.

"По нарушению кортежем премьер-министра Сапара Исакова ПДД сообщаю, что премьер-министр в курсе инцидента и примет меры к сотруднику охраны, — прокомментировала нарушение главы кабмина руководитель отдела правительства по связям с общественностью Гульнура Торалиева. – Все, независимо от рангов и должностей, должны соблюдать ПДД".

Нескольким и днями ранее в сопровождении министра внутренних дел КР Исаков провел инспекцию по столичным школам с целью выяснить, как справляется Патрульная милиция с поставленными задачами по контролю безопасности дорожного движения. Общаясь с сотрудниками ПМ, премьер подчеркивал, что необходимо обеспечить безопасность школьников на дорогах.