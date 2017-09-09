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Кортеж премьера Исакова нарушил ПДД, не пропустив пешехода: накажут водителя

 

Фотографии: knews.kg

Источник:
http://knews.kg/2017/09/kortez...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446999-ru.html

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9 сентября 2017, 19:14       Комментарии

Нарушение ПДД участниками кортежа премьер-министра КР Сапара Исакова запечатлели журналисты местного СМИ. Во время передвижения по городу, заворачивая на проспект Чуй с проспекта Манаса кортеж главы правительства проигнорировал правила дорожного движения и не пропустил пешехода.
Нарушение ПДД премьер-министром вызвало негативную реакцию со стороны общества, поскольку некоторое время назад Сапар Исаков заявил, что отказался от машин сопровождения, чтобы не перекрывать столичные автотрассы. Однако этот шаг не дает премьер-министру, его охране и водителю право игнорировать основные правила передвижения по населенным пунктам.
"По нарушению кортежем премьер-министра Сапара Исакова ПДД сообщаю, что премьер-министр в курсе инцидента и примет меры к сотруднику охраны, — прокомментировала нарушение главы кабмина руководитель отдела правительства по связям с общественностью Гульнура Торалиева. – Все, независимо от рангов и должностей, должны соблюдать ПДД".
Нескольким и днями ранее в сопровождении министра внутренних дел КР Исаков провел инспекцию по столичным школам с целью выяснить, как справляется Патрульная милиция с поставленными задачами по контролю безопасности дорожного движения. Общаясь с сотрудниками ПМ, премьер подчеркивал, что необходимо обеспечить безопасность школьников на дорогах.

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