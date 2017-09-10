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В Кыргызстане началась предвыборная агитация

 

Фотографии: kabar.kg

Источник:
http://kabar.kg/news/v-kyrgyzs...

Ссылка на новость:
http://www.for.kg/news-446998-ru.html

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10 сентября 2017, 12:45       Комментарии

Бишкек, 10.09.17. /Мехриниса Сулайманова – Кабар/. В Кыргызстане в ночь с 9 на 10 сентября началась предвыборная агитация.
Таким образом, с сегодняшнего дня кандидаты и их представители могут проводить полноценную агитацию, которая заканчивается за день до дня голосования, то есть 14 октября в полночь. 15 октября, в день голосования, какая-либо агитация запрещена.
На этот раз за пост президенты страны поборются 13 кандидатов.
Список кандидатов:
- Сооронбай Жээнбеков – экс-премьер-министр Кыргызстана (выдвинут от партии СДПК);
- Омурбек Бабанов – лидер парламентской фракции "Республика – Ата Журт" (самовыдвиженец);
- Темир Сариев – экс-премьер-министр Кыргызстана (выдвинут от партии "Ак-Шумкар");
- Бакыт Торобаев – лидер парламентской фракции "Онугуу-Прогресс" (выдвинут от партии "Онугуу-Прогресс");
- Токтайым Уметалиева – правозащитник (самовыдвиженец);
- Азимбек Бекназаров – политик (самовыдвиженец);
- Арстанбек Абдылдаев – лидер партии "Эл учун" ("За народ") (самовыдвиженец);
- Улукбек Кочкоров – экс-депутат Жогорку Кенеша V созыва (самовыдвиженец);
- Арсланбек Малиев - лидер партии "Партия беспартийных Аалам" (самовыдвиженец);
- Таалай Масадыков – экс - политический директор специальной политической миссии ООН в Афганистане, (самовыдвиженец);
- Камчибек Ташиев – политик (выдвинут от партии "Ата-Журт");
- Эрнис Зарлыков – экс-первый-вице-мэр Бишкека (самовыдвиженец);
- Адахан Мадумаров – лидер партии "Бутун Кыргызстан" (выдвинут от партии "Бутун Кыргызстан").
Напомним, что на выборы будут допущены граждане, сдавшие биометрические данные. Голосовать можно только по паспортам (ID-card и общегражданский паспорт). Граждане по закону могут голосовать только по месту своей прописки. В случае, если они хотят поменять свой избирательный участок, то должны были обратиться в ГРС в надлежащие сроки с заявлением.
Итоги выборов должны быть озвучены не позднее 20 календарных дней после окончания дня голосования.
Срок полномочий президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева заканчивается 1 декабря 2017 года.
Согласно Конституции, в Кыргызстане человек имеет право быть избранным на пост президента лишь один раз сроком на 6 лет.

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