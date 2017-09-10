Бакетаев: Торобаев, Ташиев, Мадумаров и Келдибеков вряд ли объединятся

10 сентября 2017, 13:16 Комментарии

Ранее лидеры партий "Онугуу - Прогресс", "Ата-Журт Мекенчил" и "Бутун Кыргызстан" заявили о создании политического союза и анонсировали появление нового политического объединения. Съезд этой организации, в жизнеспособность которой мало кто верит, состоится завтра.

Появление этого квартета эксперты уже окрестили вчерашним днем Кыргызской политики. Кроме того уже после объявления о создании новой партии, произошли события которые усилили распри между амбициозными деятелями.

Адахан Мадумаров недоволен тем, что Торобаев поддержал в парламенте Сапара Исакова как кандидата в премьер-министры. Появились сведения о том, что Камчыбек Ташиев на президентских выборах может выступить на стороне претендента от власти Сооронбая Женнбекова. В общем, большинство экспертов склоняется к тому, что в квартете нет согласия, там все солисты-запевалы и у каждого своя песня. Ахматбек Келдибеков вообще непонятно с кем и за кого.

"Они все взрослые политики и понимают, что никто из них не проходит. И это не зависит от того, объединятся они или нет. На пост президента они не могут претендовать в любом сочетании. Но если они не хотят растерять остатки авторитета и электората, они должны быть вместе и выбрать лидера и повести его на выборы. Это должен быть такой человек, который станем мостиком между квартетом и властью и будет выстраивать нормальные рабочие отношения в духе политической конкуренции. Мне кажется на это роль больше подходит Торобаеву, но дело это непростое, так как упирается в амбиции тех троих, кто считает себя более тяжеловесными политиками", - рассказал "ВБ" политолог Бакыт Бакетаев.

Эксперт также уверен, что после президентских выборов в республике изменится политический ландшафт. Климат в республике станет чище, а многие деятели, которые активничают сейчас, отойдут на второй план.